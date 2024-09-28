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Что можно и чего не стоит делать в октябре: астрологический прогноз Влада Росса

Даяна Швец
28 сентября 2024, 01:00
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В целом октябрь является периодом баланса, когда важно сочетать новые начинания с внутренним анализом и взвешенными решениями.
Что можно и чего не стоит делать в октябре: астрологический прогноз Влада Росса
Влад Росс поделился советами на октябрь для всех знаков зодиака / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астрология на октябрь обычно акцентирует внимание на определенных влияниях планет, которые могут влиять на жизнь разных знаков зодиака. Что можно и чего нельзя делать в октябре-2024 рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно в октябре-2024

В октябре-2024 астролог рекомендует больше думать о будущем, составлять планы и ставить цели. Также Влад Росс советует готовиться к переменам.

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Кроме этого, не стоит забывать замечать важные знаки.

"Особенно связанные с кометой, которая 12 октября максимально приблизится к Земле и принесет катастрофы, разрушения и что-то, связанное с ядеркой, поэтому будьте внимательны, особенно это касается жителей Львова и Волыни", - предупреждает Росс.

Также всем знакам в октябре настала пора менять свои убеждения и снимать ограничительные рамки. А также много общаться, быть в социуме и знакомиться с новыми людьми. Также в этом месяце стоит искать творческого вдохновения и заниматься искусством, развивать свои феноменальные способности.

Октябрь - это время, когда не повредит заниматься интеллектуальной деятельностью и интеллектуальным трудом.

Настала пора открывать семейный бизнес и подключать родственников к совместной работе. Однако не забывайте держать под контролем животные инстинкты и думать перед тем, как действовать.

Чего нельзя делать в октябре-2024

Как отмечает астролог Влад Росс, в октябре-2024 не рекомендуется:

  • Проявлять сильную агрессию, которая может разрушить отношения между людьми или странами, особенно 14-17 и 28-31 октября;
  • Совершать импульсивные поступки;
  • Очень нагружать себя физически в спортзале.

Что должен учитывать читатель?

Этот материал содержит лишь информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

Влад Росс - астрологические прогнозы на октябрь 2024 года

Также Росс рассказал, какие худшие дни для путешествий в октябре 2024. Он добавил, что планета Юпитер, которая ассоциируется с поездками и международными связями, меняет свое видимое движение в этот период, что может привести к задержкам и трудностям с планированием с 4 по 14 октября.

Кроме этого, астролог поделился, кого в октябре ждут непредсказуемые изменения в отношениях. Одному из знаков зодиака будет особенно сложно пройти испытания в любви .

Также Росс назвал самые опасные даты октября 2024 года. Этот месяц может быть сложным - астролог предсказывает риск "ядерки" и другие катастрофы.

А вот Главред рассказывал о 4 знаках зодиака, которые начнут новую главу жизни в октябре - для некоторых знаков зодиака этот месяц начнет новый период жизни.

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