Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

В апреле Юпитер будет в знаке Рака и принесет этому знаку зодиака удачу и везение. Детали раскрыла Анжела Перл.

Гороскоп на апрель 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, второй месяц весны будет потрясающим для Раков, особенно в сфере карьеры, бизнеса, работы и, в целом, для того, чтобы найти свое предназначение.

Во-первых, Юпитер будет в знаке Рака и принесет удачу и везение.

"Здесь может быть и предложение руки и сердца, и брак, а может быть, и развод у кого-то. А может, смена работы, смена карьеры или перемены в бизнесе. Юпитер будет давать удачу, особенно тем Ракам, у кого день рождения с 8 по 11 июля. Так что покупайте лотерею", - посоветовала астролог.

Если у вас Луна с 15 по 18 градус Рака, то вам тоже повезет - будет прибыль.

2 апреля — полнолуние в четвертом доме, это сектор места жительства, семьи.

Полнолуние может высветить вопросы, связанные с недвижимостью, принятие решения, связанное с переездом. Может быть, у вас ремонт в доме заканчивается или вы будете делать какие-то покупки для дома (мебель, техника). Могут быть новости, связанные с членами семьи, особенно с мамой.

10 апреля Марс входит в 10-й дом. Марс — это активность, действия, принятие решений. То есть вы принимаете решения по поводу вашей карьеры, по поводу работы, бизнеса. Состоятся командировки, важный разговор с начальством, начало бизнеса или продажа вашего бизнеса.

"Вы начинаете проявляться и высказывать свое мнение. Вы можете принять решение, связанное с вашим браком или с вашими отношениями", - рассказала специалист.

16 апреля Меркурий также входит в 10-й дом гороскопа. Это самый высокий дом — сектор достижений, признания, репутации. Не исключено, что вы будете выступать перед кем-то, защищать диссертацию, сдавать экзамен. Раки получат новости, информацию, сообщение, важные документы, которые могут прийти для получения диплома или сертификата. В целом, Меркурий — это всё, что связано с бумагами, документами, коммуникацией, разговорами, сообщениями, информацией.

17 апреля в этом же 10-м доме — новолуние. Солнце соединяется с Луной и рождает новый источник энергии. Раков ждет получение новой работы, новая должность, новый бизнес или сотрудничество. Кто-то сделает вам выгодное предложение, откроется возможность.

21 апреля Солнце переходит в 11-й дом — это сектор получения результатов. Могут финансы какие-то прийти, может быть приглашение куда-то на день рождения, на свадьбу или концерт. Не исключено, что вы будете что-то организовывать, и это поможет вам — вас могут заметить. Раки получат признание в виде приза, награды, грамоты.

25 апреля Венера входит в 12-й дом гороскопа - это очень личный, тихий, приватный сектор. Поскольку Венера — это любовь, то вас ждут какие-то свидания, о которых вы еще не хотите рассказывать. Возможно, вы не хотите показывать своего избранника или избранницу. Или это могут быть отношения на расстоянии.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля Уран входит в 12-й дом гороскопа на семь лет — до мая 2033 года. Уран — это планета свободы, освобождения, которая открывает границы и приносит перемены.

"Может быть, вы жили в одиночестве и мало ездили куда-то. Теперь вы будете много ездить, летать. Уран — это авиация, самолеты, полеты. Или вы будете много общаться в Интернете. Или у вас появится работа: может, вы ходили на работу каждый день, а теперь будете работать дистанционно. 12-й дом — это наше внутреннее состояние, и вы совершенно по-другому начнете себя чувствовать. Может быть, вы будете заниматься какими-то духовными практиками, медитациями, практиками исцеления, мистикой, астрологией", - сказала Перл.

Она добавила, что Уран поменяет абсолютно мир Раков в ближайшие семь лет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

