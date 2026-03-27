Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяц

Анна Ярославская
27 марта 2026, 03:30
В апреле Юпитер будет в знаке Рака и принесет этому знаку зодиака удачу и везение. Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп на апрель 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

  • Когда Раки получат прибыль
  • Какие важные перемены принесет Уран
  • Что будет происходить в личной жизни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, второй месяц весны будет потрясающим для Раков, особенно в сфере карьеры, бизнеса, работы и, в целом, для того, чтобы найти свое предназначение.

видео дня

Во-первых, Юпитер будет в знаке Рака и принесет удачу и везение.

"Здесь может быть и предложение руки и сердца, и брак, а может быть, и развод у кого-то. А может, смена работы, смена карьеры или перемены в бизнесе. Юпитер будет давать удачу, особенно тем Ракам, у кого день рождения с 8 по 11 июля. Так что покупайте лотерею", - посоветовала астролог.

Если у вас Луна с 15 по 18 градус Рака, то вам тоже повезет - будет прибыль.

2 апреля — полнолуние в четвертом доме, это сектор места жительства, семьи.

Полнолуние может высветить вопросы, связанные с недвижимостью, принятие решения, связанное с переездом. Может быть, у вас ремонт в доме заканчивается или вы будете делать какие-то покупки для дома (мебель, техника). Могут быть новости, связанные с членами семьи, особенно с мамой.

10 апреля Марс входит в 10-й дом. Марс — это активность, действия, принятие решений. То есть вы принимаете решения по поводу вашей карьеры, по поводу работы, бизнеса. Состоятся командировки, важный разговор с начальством, начало бизнеса или продажа вашего бизнеса.

"Вы начинаете проявляться и высказывать свое мнение. Вы можете принять решение, связанное с вашим браком или с вашими отношениями", - рассказала специалист.

16 апреля Меркурий также входит в 10-й дом гороскопа. Это самый высокий дом — сектор достижений, признания, репутации. Не исключено, что вы будете выступать перед кем-то, защищать диссертацию, сдавать экзамен. Раки получат новости, информацию, сообщение, важные документы, которые могут прийти для получения диплома или сертификата. В целом, Меркурий — это всё, что связано с бумагами, документами, коммуникацией, разговорами, сообщениями, информацией.

17 апреля в этом же 10-м доме — новолуние. Солнце соединяется с Луной и рождает новый источник энергии. Раков ждет получение новой работы, новая должность, новый бизнес или сотрудничество. Кто-то сделает вам выгодное предложение, откроется возможность.

21 апреля Солнце переходит в 11-й дом — это сектор получения результатов. Могут финансы какие-то прийти, может быть приглашение куда-то на день рождения, на свадьбу или концерт. Не исключено, что вы будете что-то организовывать, и это поможет вам — вас могут заметить. Раки получат признание в виде приза, награды, грамоты.

25 апреля Венера входит в 12-й дом гороскопа - это очень личный, тихий, приватный сектор. Поскольку Венера — это любовь, то вас ждут какие-то свидания, о которых вы еще не хотите рассказывать. Возможно, вы не хотите показывать своего избранника или избранницу. Или это могут быть отношения на расстоянии.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля Уран входит в 12-й дом гороскопа на семь лет — до мая 2033 года. Уран — это планета свободы, освобождения, которая открывает границы и приносит перемены.

"Может быть, вы жили в одиночестве и мало ездили куда-то. Теперь вы будете много ездить, летать. Уран — это авиация, самолеты, полеты. Или вы будете много общаться в Интернете. Или у вас появится работа: может, вы ходили на работу каждый день, а теперь будете работать дистанционно. 12-й дом — это наше внутреннее состояние, и вы совершенно по-другому начнете себя чувствовать. Может быть, вы будете заниматься какими-то духовными практиками, медитациями, практиками исцеления, мистикой, астрологией", - сказала Перл.

Она добавила, что Уран поменяет абсолютно мир Раков в ближайшие семь лет.

Детальный гороскоп для Раков на апрель 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
01:33Война
23:03Война
21:50Спорт
Популярное

Ещё
Последние новости

04:30

04:02

03:30

02:51

02:14

01:33

01:06

26 марта, четверг
23:48

23:03

22:28

21:52

21:50

21:41

21:19

20:55

20:54

20:33

20:29

20:12

19:44

19:41

19:28

19:25

19:18

19:10

19:00

18:57

18:54

18:33

18:27

18:25

18:08

18:06

17:36

17:35

17:20

17:13

17:12

17:07

16:57

16:33

16:32

16:31

16:04

15:55

15:54

15:51

15:46

15:46

15:30

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять