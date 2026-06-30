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Один знак зодиака ждет второй медовый месяц и пустой кошелек: Таро-прогноз на июль 2026

Анна Ярославская
30 июня 2026, 00:21
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Гороскоп Таро свидетельствует: мечты Раков исполнятся, но стоит экономить деньги в отпуске.
Анжела Перл, гороскоп
Что ждет Рака в июле 2026: подробный таро-расклад на работу, деньги и любовь / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете

  • Как Ракам защитить личные границы и запустить свой бизнес
  • Какие карты предвещают знаку свадьбу и колоссальное везение
  • Почему в середине лета придется резко затянуть пояса

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Рак.

Таро-прогноз для Раков на июль 2026

9 жезлов - Таро значение

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Вы уже пришли к какому-то значимому результату. Вы уже многое прошли, точно знаете, чего хотите, и сейчас у вас активно выстраиваются собственные личные границы, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Справедливость - Таро значение

Это документы, подписание контрактов, оформление каких-то сделок. Но помните, что до 23 июля Меркурий будет ретроградным. В этот период нежелательно заключать важные сделки или подписывать судьбоносные документы. А вот вести переговоры, торговаться и договариваться о чем-то можно. Впрочем, контракт на работу подписывать можно, ведь если она вам не понравится, ее всегда можно будет поменять.

Суд - Таро значение

Возможно, у кого-то действительно идут судебные дела, намечается заседание или завершение слушания, и вы получите итоговый результат. А может, кто-то подает на развод.

Если у вас нет никаких судебных разбирательств или дел с юридическими документами, то карты могут проиграться иначе. Например, как оформление налоговых дел или важная договоренность по поводу сотрудничества и совместного бизнеса, когда идут активные переговоры.

Кроме того, аркан Суд показывает то, кем бы вы хотели быть на самом деле и чем заниматься. Это карта настоящего пробуждения: "А я ведь всегда хотела именно этого!". И вы, наконец, разрешаете себе это делать.

2 кубков - Таро значение

Это встреча, знакомство, романтическое свидание, любовь или второй медовый месяц в паре. А в делах и бизнесе это заключение очень выгодной сделки и подписание успешного соглашения.

Король пентаклей - Таро значение

Это мужчина, который имеет вес: возможно, ваш работодатель, муж, отец или тот, кто помогает вам финансово. По знаку зодиака он может быть Тельцом, Девой или Козерогом. Человек очень консервативный, стабильный и надежный. Такой мужчина обязательно проявит себя в вашей жизни в июле.

9 жезлов - Таро значение

У вас точно проиграются либо поездки за границу, либо очередное крупное достижение. По этим девяткам вы будете буквально вычеркивать выполненные задачи из своего списка: составили план на июль, сделали шаг - пункт выполнен, достигли цели - двигаемся к следующей.

Туз кубков - Таро значение

Это очень эмоциональное известие. Оно может быть связано с романом, любовью или с творческим прорывом.

Колесо фортуны - Таро значение

Это знак колоссального везения. Этот аркан всегда говорит о том, что вам в чем-то крупно повезет, вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Может быть, вы поедете отдыхать с детьми или просто чудесно проведете время вместе. Обязательно пользуйтесь возможностями, которые откроет эта карта.

3 кубков - Таро значение

Карта праздника, девичника или душевной встречи с друзьями. Вы будете что-то весело отмечать, радоваться хорошим новостям. Возможно, вас пригласят на день рождения, на свадьбу, или это будет празднование вашего личного дня рождения, а может, и ваша собственная свадьба.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

5 пентаклей - Таро значение

Похоже, вы рискуете потратить на праздники все до копейки, может возникнуть временная нехватка денег. Если вы отправляетесь в отпуск, будьте аккуратны с тратами. Следите за бюджетом, иначе рискуете вернуться домой с пустым кошельком - отдых может обойтись дороже, чем вы рассчитывали.

7 пентаклей - Таро значение

Это карта роста, созревания плодов и получения заслуженной прибыли. За свою долгую работу вы, наконец, получите отличный результат и соберете богатый урожай.

Иерофант - Таро значение

Это карта традиций, семьи, обучения и брака. Возможно, вы решите пойти учиться или будете присутствовать на чьем-то церковном венчании. И в целом в июле вы станете опираться на традиционные ценности, поступая очень мудро и правильно.

9 мечей - Таро значение

Девятка мечей может принести бессонную ночь. Возможно, это будет ночная подготовка к экзаменам или волнение по какому-то поводу перед принятием важного решения.

Здесь на карте еще горит фонарь, как символ того, что какая-то скрытая ситуация или информация наконец-то высветится и станет ясной.

Колесница - Таро значение

Вы можете отправиться куда-то вместе с любимым человеком - в свадебное путешествие или на чье-то торжество. А для кого-то это будет триумфальный переезд на новое место.

Смотрите видео - Таро прогноз для Раков на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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