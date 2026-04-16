Они излучают особую силу: когда рождаются люди с уникальной аурой

У некоторых людей сильная аура, которая ощущается, как только они входят в комнату.

Тест по месяцу рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда рождаются люди, уверенные в себе

Какие цвета имеют сильные ауры

Месяц рождения человека может не только влиять на черты характера, но и раскрывать самые сокровенные аспекты, которые не все могут увидеть. В частности, речь идет об ауре, которая бывает совершенно разной.

Нумерологи отмечают, что аура — это электромагнитный шар вокруг тела, который передает внутреннее состояние человека и даже уровень сознания. Обычно только высокочувствительные люди могут видеть ауру, но ее не нужно замечать, чтобы она имела эффект. Так, люди, чье присутствие производит сильное впечатление, обладают сильной аурой, независимо от их текущего настроения, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Когда рождаются люди с сильной аурой

Январь — аура серьезности

Цвета ауры: коричневый, серебристый и темно-синий.

Аура тех, кто родился в январе, — это не блеск, а сила. Сочетая серьезность Козерога с эксцентричностью Водолея, рожденные в январе вызывают уважение. Когда они впервые входят в комнату, их сопровождает атмосфера серьезности. Независимо от ситуации, сила, которую они излучают, приносит ощущение приземленности и спокойствия.

Февраль — аура мудрости

Цвета ауры: индиго, фиолетовый и синий.

Влияние ауры рожденных в феврале проявляется иначе, чем у остальных. Месяц февраль объединяет две последние энергии зодиака: Водолей и Рыбы. С точки зрения души, рожденные в феврале несут энергию перемен и эволюции, которую глубоко чувствуют те, с кем они контактируют. Сразу после встречи с ними можно понять, что они на другой волне, чем остальные. Если они кажутся чужими, то это потому, что они таковы, поскольку этот месяц рождения больше связан с их сердцем. Они меньше озабочены материальными вещами и больше интересуются невидимыми, поэтическими или эмоциональными качествами жизни.

Апрель — аура лидерства

Цвета ауры: красный, ярко-розовый и зеленый.

Этот месяц рождения сочетает импульсивный характер Овна с приземленным и методичным подходом Тельца. Людям, рожденным в апреле, может быть трудно сбалансировать эти две противоположные энергии в молодости. Однако, как только они достигают баланса, их лидерские качества становятся очевидными. Они выглядят уверенными в себе личностями, которые не боятся завязывать разговоры с окружающими.

Ноябрь — аура таинственности

Цвета ауры: насыщенный красный, золотистый и черный.

На первый взгляд, ауры рожденных в ноябре настолько соблазнительны, что их невозможно забыть. Астрологически этот месяц сочетает силы Марса (Скорпион) с силами Юпитера (Стрелец). Результатом является аура настоящей силы, которая сразу бросается в глаза.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

