Ощущают то, чего не видят другие: три месяца рождения с уникальным даром

Стремление к трансформации и поиск смысла - нумерологи объясняют, какие месяцы года формируют особый тип восприятия мира.

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Тест по месяцу рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три месяца рождения называют духовными

Какой знак указывает на трансформационный тип духовности

Хотя это и кажется странным, но дата рождения может влиять на предпочтения и черты характера человека. В частности, некоторые люди могут отличаться своей природной интуицией.

Нумерологи Parade выделили три месяца рождения, которые связывают с наибольшей склонностью к духовным практикам, интуиции и работе с символами, пишет Главред.

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Когда рождаются люди с наибольшей духовностью

Март

Люди, рожденные в марте, часто обладают удивительной способностью чувствовать то, что происходит под поверхностью событий. Родившиеся под знаком Рыб - одним из самых интуитивных и духовно ориентированных знаков - или Овна, знака инстинктивного лидерства, эти люди настроены на свое внутреннее знание.

Они склонны воспринимать мир через ощущения, а не через отстраненную логику. Войдя в комнату, они мгновенно замечают, если что-то не так, даже если никто не подает никаких знаков. Они известны своими яркими сновидениями, сильным внутренним чутьем и удивительной способностью чувствовать эмоции других людей.

Ноябрь

Рожденные в ноябре обладают иным типом духовной глубины. Значительная часть ноября приходится на знак Скорпиона - знак, связанный с трансформацией, тайнами и психологией, - тогда как остальная часть принадлежит Стрельцу, знаку философских поисков.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки. Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Люди, родившиеся в этом месяце, редко довольствуются поверхностными ответами. Они всегда стремятся узнать, что происходит на самом деле. Это вызывает у них естественный интерес к скрытой, таинственной стороне жизни.

Обладая сильной интуицией в отношении людей, они не всегда могут четко объяснить, почему именно испытывают недоверие к кому-то, однако мгновенно улавливают несоответствие между словами и намерениями человека.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, часто имеют прочную связь с духовностью, что в значительной степени обусловлено их стремлением видеть более широкую картину мира. Большая часть декабря приходится на период действия знака Стрельца, который ассоциируется с философией, мудростью, познанием и поиском смысла. Некоторые рождаются под знаком Козерога - прагматичного знака, наделенного мудростью "старой души".

Родившимся в декабре присуща врожденная любознательность к фундаментальным вопросам бытия. В результате на протяжении жизни их часто привлекают разнообразные духовные традиции, опыт и идеи. Они ищут не столько готовых ответов или указаний, во что верить, сколько возможности обрести собственную истину.

Духовное развитие людей, рожденных в декабре, часто происходит через путешествия, обучение и знакомство с другими культурами. Они рождены, чтобы расширять горизонты: даже такие простые вещи, как посещение нового места или знакомство с другим мировоззрением, могут полностью изменить их взгляд на мир.

Счастливый цвет по дате рождения / Инфографика: Главред

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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