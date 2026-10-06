Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Ощущают то, чего не видят другие: три месяца рождения с уникальным даром

Мария Николишин
6 октября 2026, 11:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стремление к трансформации и поиск смысла - нумерологи объясняют, какие месяцы года формируют особый тип восприятия мира.
Ощущают то, чего не видят другие: три месяца рождения с уникальным даром
Тест по месяцу рождения / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три месяца рождения называют духовными
  • Какой знак указывает на трансформационный тип духовности

Хотя это и кажется странным, но дата рождения может влиять на предпочтения и черты характера человека. В частности, некоторые люди могут отличаться своей природной интуицией.

Нумерологи Parade выделили три месяца рождения, которые связывают с наибольшей склонностью к духовным практикам, интуиции и работе с символами, пишет Главред.

видео дня

Когда рождаются люди с наибольшей духовностью

Март

Люди, рожденные в марте, часто обладают удивительной способностью чувствовать то, что происходит под поверхностью событий. Родившиеся под знаком Рыб - одним из самых интуитивных и духовно ориентированных знаков - или Овна, знака инстинктивного лидерства, эти люди настроены на свое внутреннее знание.

Они склонны воспринимать мир через ощущения, а не через отстраненную логику. Войдя в комнату, они мгновенно замечают, если что-то не так, даже если никто не подает никаких знаков. Они известны своими яркими сновидениями, сильным внутренним чутьем и удивительной способностью чувствовать эмоции других людей.

Ноябрь

Рожденные в ноябре обладают иным типом духовной глубины. Значительная часть ноября приходится на знак Скорпиона - знак, связанный с трансформацией, тайнами и психологией, - тогда как остальная часть принадлежит Стрельцу, знаку философских поисков.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, являющийся цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем - новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Люди, родившиеся в этом месяце, редко довольствуются поверхностными ответами. Они всегда стремятся узнать, что происходит на самом деле. Это вызывает у них естественный интерес к скрытой, таинственной стороне жизни.

Обладая сильной интуицией в отношении людей, они не всегда могут четко объяснить, почему именно испытывают недоверие к кому-то, однако мгновенно улавливают несоответствие между словами и намерениями человека.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, часто имеют прочную связь с духовностью, что в значительной степени обусловлено их стремлением видеть более широкую картину мира. Большая часть декабря приходится на период действия знака Стрельца, который ассоциируется с философией, мудростью, познанием и поиском смысла. Некоторые рождаются под знаком Козерога - прагматичного знака, наделенного мудростью "старой души".

Родившимся в декабре присуща врожденная любознательность к фундаментальным вопросам бытия. В результате на протяжении жизни их часто привлекают разнообразные духовные традиции, опыт и идеи. Они ищут не столько готовых ответов или указаний, во что верить, сколько возможности обрести собственную истину.

Духовное развитие людей, рожденных в декабре, часто происходит через путешествия, обучение и знакомство с другими культурами. Они рождены, чтобы расширять горизонты: даже такие простые вещи, как посещение нового места или знакомство с другим мировоззрением, могут полностью изменить их взгляд на мир.

Счастливый цвет по дате рождения
Счастливый цвет по дате рождения / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
день рождения нумерология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключения света возвращаются: в Украине с 15:00 6 октября вводят графики

Отключения света возвращаются: в Украине с 15:00 6 октября вводят графики

11:10Энергетика
Армия РФ ударила по территории больницы в центре Кривого Рога: есть раненые

Армия РФ ударила по территории больницы в центре Кривого Рога: есть раненые

10:53Война
Оккупанты бьют по мостам специальными боеприпасами: чем они опасны

Оккупанты бьют по мостам специальными боеприпасами: чем они опасны

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

"Хотим мира": у Путина назвали основное условие для завершения войны

Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти кукурузу среди ананасов за 10 секунд

Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупами

Пищевая моль исчезнет из кухни: что нужно положить в шкаф с крупами

Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожая

Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожая

Последние новости

11:31

Ощущают то, чего не видят другие: три месяца рождения с уникальным даром

11:31

Китайский гороскоп на завтра, 7 октября: Обезьянам - дружба, Козлам - труд

11:10

Отключения света возвращаются: в Украине с 15:00 6 октября вводят графики

11:03

Скандал, который превратился в рок-хит: история легендарной песни 1977 годаВидео

10:55

"Я страдаю": Боржемская впервые рассказала о серьезной болезни

Запорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимойЗапорожье – лакомый кусок для Путина, но главная цель другая: прогноз Жданова о войне зимой
10:53

Армия РФ ударила по территории больницы в центре Кривого Рога: есть раненые

10:53

Оккупанты бьют по мостам специальными боеприпасами: чем они опасны

10:51

Выглядит как обычный опенок: какой гриб нельзя класть в корзинуВидео

10:38

Когда начнутся реальные переговоры о мире: Андрусив объяснил сценариймнение

Реклама
10:18

Что посадить в октябре: эксперт назвала топ-5 овощей для любого климатаВидео

10:10

"Исполняется целых 19": Лидия Таран показала взрослую дочь от Доманского

10:08

Чтоб тыквы хранились месяцами: что нужно сделать сразу после сбораВидео

10:02

Под Волчанском ВСУ освободили около 10 кв. км леса - анализ ISW

09:45

Мыши будут держаться подальше от дома: простая хитрость без яда и ловушек

09:21

Окна "плачут" не просто так: что стоит проверить до морозовВидео

09:11

Почему 7 октября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

09:00

Зима станет переломной, а весной откроется окно возможностей – комбат "Лука"

08:46

Хитрый тест по ПДД: кому из водителей разрешено повернуть направоВидео

08:44

Рейд в Эстонию вместо большой войны: как Россия может разрушить НАТО изнутри

08:33

Удар на день рождения Путина: Россия готовит до 70 ракет для атаки по Украине

Реклама
08:16

РФ совершенствует дроны для ударов по Украине: в ISW назвали главную цель

07:16

Армия РФ ударила по мосту через Днепр в Запорожье, есть раненые

06:46

Сотни дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

05:55

"Мне больно": Винник сделал признание о сыне, которого скрывал 21 год

05:11

Садоводов призывают разложить на улицу щетки для мытья посуды: в чём причина

04:34

Жизнь заиграет новыми красками: какие знаки зодиака почувствуют прилив счастья

04:09

Большой чеснок без удобрений и расходов: агроном назвал 3 приема для щедрого урожаяВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дедушки с внуком за 45 с

03:30

Ленивый способ черенковать любое растение: простой трюк со шпилькой

02:57

Часть киевлян после обстрелов РФ могут остаться без света и воды — эксперт

02:30

Все начнется с одного решения: четыре знака зодиака оставят одиночество позади

01:55

Катастрофический сценарий конца света: появилась пугающая симуляция

00:58

Россиян вытесняют на востоке: военный рассказал об успехе Сил обороны

05 октября, понедельник
23:55

В Запорожье прогремели взрывы, РФ ударила по жилому дому: что известно о раненыхФото

23:37

Больше не покупайте: какие вещи нельзя носить после 30

23:21

Путин имеет "четкие приоритеты": Зеленский объяснил, на что рассчитывает Кремль

23:01

РФ "выбивает" отопление и водоснабжение: украинцы узнали, к чему готовиться

22:37

Лилии могут сгнить еще до морозов: какую ошибку делают садоводы в октябреВидео

22:31

Алексея Гончаренко выгнали из фракции Порошенко после скандала — все подробности

22:07

Сад весной просто утонет в цветах: какие растения высаживают в октябреВидео

Реклама
21:36

Водителям рекомендуют запастись топливом: возможен ли дефицит на АЗС

21:36

Масштабная передислокация стратегической авиации РФ: названы сроки нового удара

21:33

5 вещей, которые можно взять из гардероба мужа: советы дизайнера

20:58

Россия готовит новый массированный удар по Украине: раскрыта главная опасность

20:54

Трамп набросился на Украину из-за ударов по российским НПЗ - что заявил

20:16

Королевский секрет: как на самом деле называют детей Уильяма в школе

20:15

"Есть много оснований": в США сделали тревожное заявление из-за чумы в России

19:59

Швы между плиткой снова станут белыми: поможет одно средство из аптечкиВидео

19:57

Плесень может быть уже внутри: как найти опасные признаки и очистить стиралкуВидео

19:47

Унитаз будет чище без дорогой химии: помогут два продукта с кухниВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять