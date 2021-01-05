"Падение на дно": назван знак Зодиака, которому нельзя поднимать зарплатную тему

Львам в январе нельзя поднимать с руководством тему зарплаты, сообщил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и предупредил, что знаку Зодиака Лев противопоказано обсуждать с начальством важные вопросы, в частности повышение зарплаты.

Львам грозит падение на дно, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По его словам, Львы могут не суметь воплотить в жизнь планы, связанные с финансами.

"…не стоит встречаться с людьми, которые обладают властью, высоким званием или большим влиянием", – сказал эксперт.

Росс посоветовал представителям этого знака провести январь в спокойной обстановке, побыть с родными.

Ранее был составлен подробный гороскоп на 2021 год для Льва.

Львам спрогнозированы новые карьерные горизонты, приятные новости. Со второй декады июля по конец сентября может наступить переломный момент.