"Падение на дно": назван знак Зодиака, которому нельзя поднимать зарплатную тему

Одному знаку Зодиака астролог посоветовал в январе побыть в спокойной обстановке.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и предупредил, что знаку Зодиака Лев противопоказано обсуждать с начальством важные вопросы, в частности повышение зарплаты.
Львам грозит падение на дно, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
По его словам, Львы могут не суметь воплотить в жизнь планы, связанные с финансами.
"…не стоит встречаться с людьми, которые обладают властью, высоким званием или большим влиянием", – сказал эксперт.
Росс посоветовал представителям этого знака провести январь в спокойной обстановке, побыть с родными.
- Ранее был составлен подробный гороскоп на 2021 год для Льва.
- Львам спрогнозированы новые карьерные горизонты, приятные новости. Со второй декады июля по конец сентября может наступить переломный момент.
Знак Зодиака Лев
Всего в зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Лев – один из трех огненных знаков. Львами считаются люди, рожденные в период с 23 июля по 22 августа.
Автор: Екатерина Присяжнюк