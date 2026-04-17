Почему все боятся Скорпионов: астролог раскрыла секреты самого загадочного знака

Анна Ярославская
17 апреля 2026, 03:10
Ледяная королева или преданный друг? Невыносимый лидер или идеальный партнер? Развенчаны мифы о Скорпионах.
Что нужно знать о Скорпионах, чтобы их полюбить: плюсы и минусы самого противоречивого знака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие Скорпионы в любви и на работе
  • Почему хорошо дружить с эти знаком зодиака
  • Какие самые лучшие и худшие черты характера у Скорпиона

Скорпион - самый непонятый знак зодиака. Он занимает первое место среди других знаков, к которым люди относятся с опаской. Чаще всего представители этого знака зодиака держат свою жизнь в секрете, и это неразглашение только добавляет им интриги. Но настоящий секрет Скорпиона в том, что если вы попросите его открыться, он без колебаний откроет вам свою душу.

Американский астролог Джейми Райт рассказала изданию PureWow все, что вам нужно знать о Скорпионах, чтобы их полюбить.

Какой у Скорпиона характер - лучшие черты

Скорпионы невероятно преданны и являются самыми замечательными друзьями. Поскольку они ценят искренность и подлинность превыше всего, их всегда окружают интересные люди.

Поскольку Скоорпионы ценят своих друзей и близких такими, какие они есть, представители этого знака зодиака создают пространства, где каждый может расслабиться и быть самим собой.

Известные своей амбициозностью, Скорпионы всегда добиваются своего — даже если это занимает много времени. Они всегда борются за то, во что верят.

Какой у Скорпиона характер - худшие черты

Скорпионы очень не любят перемены. И хотя это играет им на руку, когда дело доходит до построения прочных отношений и стабильной карьеры, они могут быть парализованы, когда что-то идет не по их плану.

Скорпионы любят все контролировать. Они всегда правы, но стараются не задевать чувства других людей. Иногда могут показаться угрюмыми или обиженными проигравшими, если не получают желаемого. Скорпионы ненавидят признавать поражение.

О персоне: Джейми Райт

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Какие профессии лучше всего подходят для Скорпионов

Несмотря на свою загадочность — или, возможно, именно благодаря ей — Скорпионы являются прирожденными лидерами. Они ценят рабочие места, где их уважают за почти мазохистскую трудовую этику и предоставляют множество возможностей проявить себя.

"Хотя может показаться, что они предпочитают оставаться в своей защитной оболочке, не стоит загонять Скорпионов в угол. Будь то работа в искусстве, технологиях или даже финансах, Скорпионы любят исследовать неизведанные территории и, как правило, занимают необычные должности, которые нелегко описать за бокалом коктейля. Скорпионы — чрезвычайно целеустремленные новаторы, и они хотят, чтобы их вклад имел долгосрочное значение", - рассказала астролог.

Кто друг для Скорпиона

Скорпионы — лучшие друзья для всех. Они не приемлют поверхностных отношений, поэтому, если вы дружите со Скорпионом, это не случайность: он — ваш контакт на случай чрезвычайной ситуации.

Скорпионы всегда думают наперёд о днях рождения и важных событиях, рассылают приглашения на концерты и рассчитывают счёт в ресторане. Им также нравится дружить с самыми разными людьми, чтобы расширять свой кругозор и получать новый опыт.

Скорпион в отношениях - какой он?

Отношения — это зона комфорта для Скорпионов. Хотя на улице они могут быть ледяными королевами, рядом со своим любимым человеком они настоящие добряки. Они не из тех, кто уделяет внимание кому попало.

Если вы в паре со Скорпионом, значит он полностью выбрал вас и постоянно делает все возможное, чтобы сделать вас счастливым.

"Телефонные звонки, чтобы узнать, как у вас дела, подарки просто так и внимательное отношение ко всем вашим потребностям — теперь все это часть вашей жизни. Отношения также являются способом для Скорпионов раскрыть свою более домашнюю сторону, и нет ничего, что они любили бы больше, чем готовить изысканные блюда, а затем уютно устроиться на диване со своей второй половинкой. Скорпионы чрезмерно преданы. Если вы вместе, им очень трудно отказаться от отношений, даже если ясно, что сложности не решатся. Они готовы пойти на край света — и на годы семейной терапии и работы над собой — чтобы все уладить", - рассказала Джейми Райт.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

