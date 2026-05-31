Юпитер открывает дверь к успеху: кому июнь 2026 подарит редкий шанс

Анна Ярославская
31 мая 2026, 22:50
Стрельцов ждут крупные финансовые поступления, любовь и новые перспективы за границей.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Стрельцов на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что первый месяц лета приготовил Стрельцам:

  • Июнь принесет важные финансовые новости
  • Новолуние откроет новые возможности в любви и партнерстве
  • Юпитер на год усилит темы путешествий и заграницы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 31 мая произошло полнолуние в знаке Стрельца. Влияние полной Луны можно будет почувствовать как минимум еще 10 дней.

"Полнолуние проходит в вашем первом доме, а первый дом — это наше "Я". Кто я? Как я себя ощущаю? Как меня видят другие? В этот период высветятся темы, касающиеся вашей внешности, позиционирования себя в обществе и вашего статуса. Кроме того, это полнолуние затронет сферу отношений: как к вам относится конкретный человек, как вы относитесь к себе и к окружающим. В первую неделю июня вы будете активно коммуницировать, и другие люди станут для вас своеобразным зеркалом, показывающим, как вы позволяете к себе относиться", - объяснила специалист.

Сильнее всего это полнолуние почувствуют те, у кого асцендент или Луна находятся в 8-м, 9-м или 10-м градусе Стрельца, а также те, кто празднует день рождения 1, 2 или 3 декабря.

2 июня Меркурий входит в ваш восьмой дом гороскопа — сектор чужих денег и совместных финансов. Вы можете получить важные извещения из банка, оформить кредитную карту или совершить крупный платеж. Придут новости, касающиеся страховок, налогов, кредитов, алиментов или наследства.

Восьмой дом — это ресурсы, которые приходят к нам от других людей. Возможно, кто-то захочет инвестировать в ваш бизнес, или вам позвонят близкие с предложением финансовой помощи. Также вероятны новости о заработках мужа или жены, либо появление нового крупного клиента, если вы работаете на себя.

С 8 по 10 июня произойдет великолепное соединение Венеры и Юпитера. Эта история начнет ощущаться уже с 6 июня. Венера — планета денег, любви и малого счастья, а Юпитер — планета изобилия, которая все расширяет и приносит большое счастье.

"В эти дни вам гарантированы либо ценные подарки, либо поступление крупной суммы денег, либо большая любовь, ведь восьмой дом — это еще и сектор глубокого доверия и близости. Если у вас идет судебный процесс по разделу совместного имущества, велика вероятность выиграть суд: вам может достаться дом, квартира или крупный счет. Это исключительно удачное время для финансов и личной жизни", - свидетельствует гороскоп на месяц.

14 июня Венера переходит в девятый дом гороскопа, который отвечает за заграницу, дальние земли и путешествия. Возможно, вы отправитесь в поездку или пойдете на свидание с иностранцем (либо с человеком другой культуры).

По Венере также могут прийти подарки или денежные переводы из-за рубежа от родственников. Поскольку девятый дом связан с образованием и новой информацией, в этот период вы можете легко сдать экзамен, начать публиковать свои статьи или выпустить собственную книгу.

15 июня нас ожидает новолуние в седьмом доме, который отвечает за брак, любовь и партнерство. Ваши отношения могут перейти на совершенно новый уровень: вы решите съехаться, начать совместное хозяйство или снять общую квартиру. Для многих это новолуние принесет предложение руки и сердца или регистрацию брака.

Помимо романтической сферы, сектор отвечает и за деловые отношения. В районе 15 июня может начаться совместный бизнес, партнерство или крупная коллаборация.

Астролог предупредила: если вы планируете регистрировать бизнес или подписывать важные договоры купли-продажи, постарайтесь сделать это 15, 16 или 17 июня. Позже Меркурий начнет замедляться перед своим ретроградным разворотом.

Знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

22 июня Солнце тоже входит в ваш восьмой дом финансов, присоединяясь к Меркурию. К слову, Меркурий задержится в этом секторе надолго — почти на два с половиной месяца, до 10 августа. Он будет ходить туда-сюда: сначала пойдет вперед, в конце июня развернется в ретроградное движение, а затем снова устремится вперед. Это значит, что финансовые дела, переговоры, торги или вопросы раздела имущества будут активно решаться у вас до середины августа.

Солнце с 22 июня добавит в эту сферу еще больше энергии. В делах может быть замешан отец, представитель госструктур, юрист или банковский работник. Активность в секторе денег заметно вырастет.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня станет крайне насыщенным днем, когда одновременно произойдут три важных астрологических события.

Во-первых, Марс входит в седьмой дом (до 12 августа). Марс принесет огромную активность в сферу взаимоотношений с другими людьми или организациями. Вам придется собирать документы, погружаться в переговоры или продлевать контракты. С другой стороны, Марс — это движение, поэтому для многих это проиграется как спонтанное совместное путешествие или романтический отдых со своей второй половинкой.

Во-вторых, Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 23 июля. Разворот происходит прямо в вашем доме финансов. Поскольку восьмой дом также отвечает за хирургические вмешательства, в период ретро-Меркурия крайне нежелательно планировать операции, покупать технику и подписывать важные контракты. Но если вам экстренно нужна работа — соглашайтесь, её всегда можно будет поменять позже.

В-третьих, 29 июня произойдет полнолуние во втором доме денег. Этот сектор отвечает за ваши личные доходы, ценности и источники заработка. Полнолуние принесет ясность в вопросы вашей зарплаты. Вы можете получить сумму, которую давно ждали за прошлые заслуги. В ином сценарии вам придется оплатить старые счета, счета по кредитным картам или то, что вы заказали ранее. Могут поменяться и финансовые условия. Часто полнолуние приносит завершение: это может быть увольнение с прежней работы, официальный выход из декрета или уход в долгожданный отпуск с получением отпускных.

30 июня Юпитер — ваш управитель, планета-покровитель знака Стрельца — на целый год (до июля 2027 года) переходит в ваш девятый дом.

"Юпитер масштабирует и увеличивает всё, к чему прикасается. В ближайший год у вас будет очень много путешествий, поездок и контактов с иностранцами. Возможно, вы начнете учить новый язык или вовсе эмигрируете в другую страну. Период идеален для оформления документов на ПМЖ или гражданство", - рассказала Анжела Перл.

Также это сектор образования: вы можете начать преподавать в университете или пойдете учиться сами, поступление будет очень легким и удачным. Девятый дом с Юпитером расширит ваш кругозор, менталитет и даже духовные убеждения. Ваши поездки могут быть связаны с местами силы.

Девятый дом считается домом удачи, поэтому Юпитер на весь следующий год откроет перед вами массу счастливых возможностей.

Детальный гороскоп для Стрельцов на июнь 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

В Украине изменится погода: в какие регионы придет внезапное потепление

23:42Синоптик
Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

22:27Украина
Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

Россия подняла в небо Ту-95: существует угроза удара крылатыми ракетами

21:49Украина
Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

