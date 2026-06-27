Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Анна Ярославская
27 июня 2026, 14:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые люди будут страдать молча, но никогда не попросят о поддержке.
Гороскоп
Названы самые скрытные и самостоятельные знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака готов делиться бедами даже с незнакомцами
  • Почему Девы отказываются принимать чужую помощь в беде
  • Из-за чего скрытные Водолеи внезапно перестают выходить на связь

Практически у каждого человека есть друг, который всегда первым приходит на помощь, но сам почти никогда ни о чем не просит. Дело вовсе не в том, что у него не бывает проблем. Просто кому-то мешает гордость, кто-то не хочет показаться слабым, а кто-то настолько привык справляться самостоятельно, что даже в трудной ситуации не обращается за поддержкой.

Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака готовы решать любые проблемы в одиночку, тогда как другие без колебаний звонят близким, как только понимают, что нуждаются в помощи.

видео дня

Знаки зодиака, которые редко просят о помощи

Дева

Дева всегда окажется рядом с тем, кто нуждается в помощи.

Представители этого знака зодиака готовы свернуть горы ради близких, а потом только пожмут плечами со словами: "Да это пустяки".

Но когда помощь требуется самой Деве, она предпочитает молчать. Не потому, что не ценит поддержку окружающих, а потому, что уверена: лучше всего справится сама.

Поэтому, если вы заметили, что ваша подруга-Дева испытывает трудности, не ждите, пока она попросит. Лучше поинтересуйтесь, чем можете помочь, и предложите взять на себя часть задач, пишет PureWow.

Рыбы

Рыбы считаются самыми эмпатичными представителями зодиака. Они настолько тонко чувствуют эмоции окружающих, что часто воспринимают чужие проблемы как собственные.

Если Девы помогают делом, то Рыбы — искренним сочувствием и поддержкой. Даже если окружающие не раз пользовались их добротой, они снова и снова оказываются рядом в трудную минуту.

А вот собственные проблемы Рыбы предпочитают скрывать до последнего. Обычно они молчат, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Из-за этого небольшие трудности нередко превращаются в настоящую драму, а сами Рыбы начинают чувствовать себя одинокими и покинутыми. Поэтому не забывайте иногда спрашивать, как дела вашего друга, ведь Рыбы настолько погружаются в заботу о других, что порой просто забывают о собственных чувствах.

Водолей

Со стороны Водолеи кажутся спокойными, уверенными и совершенно невозмутимыми. Они с удовольствием проводят время с друзьями, но чаще предпочитают наблюдать за происходящим, чем становиться центром событий.

Именно Водолеи часто дают самые мудрые советы. Но если проблемы возникают у них самих, представители этого знака, скорее всего, исчезнут с радаров, а не попросят помощи.

Может показаться, что всему виной гордость или холодность, однако на самом деле Водолеи очень ранимы. Им трудно показывать свою уязвимость, поэтому в тяжелые периоды они закрываются от окружающих.

Если ваш друг или коллега-Водолей неожиданно перестал выходить на связь, стоит написать ему первым. Даже если ответа придется ждать долго, он обязательно оценит, что рядом есть человек, которому можно доверять.

Знак, который никогда не боится просить о помощи

Лев

Львы любят быть в центре внимания — и в счастливые моменты, и тогда, когда жизнь идет не по плану.

Можно подумать, что человек, который всегда выглядит безупречно, не захочет показывать свои слабости. Но это совсем не так. Лев совершенно не стесняется говорить о своих переживаниях и без колебаний обращается за поддержкой.

Если ему тревожно и не удается дозвониться до друзей или родственников, он вполне может обсудить свои эмоции даже с незнакомцем, который стоит рядом в магазине.

Львы не скрывают своих чувств и открыто говорят о том, что им сейчас необходимо. Однако близким иногда стоит мягко напоминать представителям этого знака, что не каждая неприятность является настоящей чрезвычайной ситуацией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые отпускают неприятные ситуации и не тратят силы на прошлое, а также тех, кто способен помнить старые раны долгие годы.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог гороскоп знаки зодиака Лев Рыбы Водолей Дева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

16:02Синоптик
Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:57Война
Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:41Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Последние новости

17:13

"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решение

17:10

Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Реклама
15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Реклама
14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

13:42

В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:26

"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

12:49

Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

12:46

Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормкиВидео

12:44

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

12:39

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на КинбурнеВидео

12:12

Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

11:46

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромнаВидео

11:18

Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

11:01

Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

11:00

Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

10:53

Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

10:43

Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

Реклама
09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять