Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Некоторые люди будут страдать молча, но никогда не попросят о поддержке.

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Названы самые скрытные и самостоятельные знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

​Вы узнаете:

Как ой знак зодиака готов делиться бедами даже с незнакомцами

Почему Девы отказываются принимать чужую помощь в беде

Из-за чего скрытные Водолеи внезапно перестают выходить на связь

Практически у каждого человека есть друг, который всегда первым приходит на помощь, но сам почти никогда ни о чем не просит. Дело вовсе не в том, что у него не бывает проблем. Просто кому-то мешает гордость, кто-то не хочет показаться слабым, а кто-то настолько привык справляться самостоятельно, что даже в трудной ситуации не обращается за поддержкой.

Астрологи говорят, что некоторые знаки зодиака готовы решать любые проблемы в одиночку, тогда как другие без колебаний звонят близким, как только понимают, что нуждаются в помощи.

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Знаки зодиака, которые редко просят о помощи

Дева

Дева всегда окажется рядом с тем, кто нуждается в помощи.

Представители этого знака зодиака готовы свернуть горы ради близких, а потом только пожмут плечами со словами: "Да это пустяки".

Но когда помощь требуется самой Деве, она предпочитает молчать. Не потому, что не ценит поддержку окружающих, а потому, что уверена: лучше всего справится сама.

Поэтому, если вы заметили, что ваша подруга-Дева испытывает трудности, не ждите, пока она попросит. Лучше поинтересуйтесь, чем можете помочь, и предложите взять на себя часть задач, пишет PureWow.

Рыбы

Рыбы считаются самыми эмпатичными представителями зодиака. Они настолько тонко чувствуют эмоции окружающих, что часто воспринимают чужие проблемы как собственные.

Если Девы помогают делом, то Рыбы — искренним сочувствием и поддержкой. Даже если окружающие не раз пользовались их добротой, они снова и снова оказываются рядом в трудную минуту.

А вот собственные проблемы Рыбы предпочитают скрывать до последнего. Обычно они молчат, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Из-за этого небольшие трудности нередко превращаются в настоящую драму, а сами Рыбы начинают чувствовать себя одинокими и покинутыми. Поэтому не забывайте иногда спрашивать, как дела вашего друга, ведь Рыбы настолько погружаются в заботу о других, что порой просто забывают о собственных чувствах.

Водолей

Со стороны Водолеи кажутся спокойными, уверенными и совершенно невозмутимыми. Они с удовольствием проводят время с друзьями, но чаще предпочитают наблюдать за происходящим, чем становиться центром событий.

Именно Водолеи часто дают самые мудрые советы. Но если проблемы возникают у них самих, представители этого знака, скорее всего, исчезнут с радаров, а не попросят помощи.

Может показаться, что всему виной гордость или холодность, однако на самом деле Водолеи очень ранимы. Им трудно показывать свою уязвимость, поэтому в тяжелые периоды они закрываются от окружающих.

Если ваш друг или коллега-Водолей неожиданно перестал выходить на связь, стоит написать ему первым. Даже если ответа придется ждать долго, он обязательно оценит, что рядом есть человек, которому можно доверять.

Знак, который никогда не боится просить о помощи

Лев

Львы любят быть в центре внимания — и в счастливые моменты, и тогда, когда жизнь идет не по плану.

Можно подумать, что человек, который всегда выглядит безупречно, не захочет показывать свои слабости. Но это совсем не так. Лев совершенно не стесняется говорить о своих переживаниях и без колебаний обращается за поддержкой.

Если ему тревожно и не удается дозвониться до друзей или родственников, он вполне может обсудить свои эмоции даже с незнакомцем, который стоит рядом в магазине.

Львы не скрывают своих чувств и открыто говорят о том, что им сейчас необходимо. Однако близким иногда стоит мягко напоминать представителям этого знака, что не каждая неприятность является настоящей чрезвычайной ситуацией.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые отпускают неприятные ситуации и не тратят силы на прошлое, а также тех, кто способен помнить старые раны долгие годы.

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