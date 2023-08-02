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"Путин будет бесноваться": астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать жутких ракетных ударов

Дмитрий Видоменко
2 августа 2023, 10:09 обновлено 2 августа, 10:09
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Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины и выяснил, что новолуние, 13 ноября, пройдет под очень тяжелыми для Украины аспектами.
ВСУ, астрология
Астролог Уранус говорит, что в середине ноября стоит ждать ракетных ударов оккупантов по Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Ближайшее новолуние, 13 ноября, пройдет под довольно тяжелыми для Украины аспектами. Такой прогноз озвучил известный астролог Дмитрий Уранус на своем Telegram-канале.

Он говорит, что осенью нынешнего года Солнце, Луна и Марс соединятся в Скорпионе ‒ причем в оппозиции к Урану в Тельце.

"К тому моменту, как Марс зайдет в Скорпион (12 октября), скорее всего РФ может провести еще одну мобилизацию. Во второй половине октября и в ноябре они подтянут к линии фронта сотни тысяч мобилизованных и там станет очень горячо", ‒ сообщает Уранус.

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Как говорит астролог, оппозиция Марса с Ураном (11 ноября) и тяжелое новолуние (13 ноября) могут дать около этих дат (и в течении двух недель после 13 ноября) очень сильные ракетные удары по Украине ‒ по ее энергосистеме и по пресловутым центрам принятия решений.

"В этом временном интервале территория Крыма, военные и инфраструктурные объекты Крыма, а также оккупационные власти Крыма будут очень уязвимы. Скорее всего, при таком развитии событий Путин будет бесноваться и требовать возмездий в виде очень сильных ракетных ударов или в виде усиленного наступления в другом месте фронта, для отвлечения сил ВСУ", ‒ сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Кто такой Дмитрий Уранус

Дмитрий Уранус - известный астролог-консультант. Занимается астрологическими вопросами более 30 лет.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, что астролог Владимир Росс предупредил людей о невероятно сложном августе. Как говорит астролог Влад Росс, довольно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).

Недавно были названы 3 знака зодиака, которым не повезет в августе. Во время полнолуния в августе некоторых знаков зодиака ждут неприятности, поэтому нужно быть крайне осторожными.

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астрология война России и Украины Дмитрий Уранус
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