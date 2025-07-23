Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

Ретроградный Меркурий в 2025 году не для паники — для роста.

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Ретроградный Меркурий в августе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ретроградный Меркурий повлияет на жизнь некоторых знаков зодиака

Кому он принесет хорошие события

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с хаосом, недопониманием и задержками. Однако для некоторых знаков Зодиака этот транзит — не катастрофа, а шанс на перезагрузку и старт новой главы жизни.

В августе 2025 года Скорпион, Весы, Козерог и Стрелец окажутся в особенно сильной позиции — именно им звезды дарят уникальную возможность пересмотреть свою жизнь и выйти на новый путь.

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Скорпион — пауза перед новым взлетом

Для Скорпионов ретроградный Меркурий станет временем глубокой внутренней трансформации. Вам нужно побыть наедине с собой, чтобы понять, какие цели уже себя изжили, а какие достойны нового начала. Сейчас вы как никогда чувствительны к своей внутренней правде. Ваш второй акт жизни вот-вот начнется, и звезды дают вам время подготовиться к нему без спешки. Воспринимайте это как антракт перед большим возвращением.

Весы — фундамент будущих побед

Обычно вы и так осторожны и взвешены, поэтому ретроградный Меркурий не выбьет вас из колеи. Наоборот — это ваш шанс усилить свои лучшие качества: практичность, экономность, интуицию. Все, что вы оттачиваете сейчас — от новых привычек до домашних улучшений — вскоре станет основой важного личного или карьерного старта. Вы закладываете прочный фундамент для будущего.

Козерог — время довести до идеала

Для трудолюбивого Козерога ретроградный Меркурий — не тормоз, а рабочая мастерская. Сейчас вы полностью погружаетесь в исправление, переосмысление и улучшение всего, что важно. Кто-то подумает, что вы буксуете, но на самом деле вы готовите совершенную версию себя и своих проектов. Вам важно только одно — результат. И он не заставит себя ждать: новая глава напишется сама, если вы просто продолжите делать то, что умеете лучше всего.

Стрелец — внутренняя перестройка

Жизнерадостный Стрелец умеет прятать глубину за легкой улыбкой. Но сейчас — не время притворства. Ретроградный Меркурий подталкивает вас к серьезной внутренней работе. Вас ждут ответы на важные вопросы, если вы позволите себе замедлиться и сосредоточиться. Впереди — ясность, цель и вдохновение, которых вы давно искали. Доверьтесь интуиции: картинка будущего скоро станет кристально четкой.

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