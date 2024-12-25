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Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал сроки

Анна Ярославская
25 декабря 2024, 05:44
171
Годы Змеи – это худшие периоды для Российской Федерации.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс сказал, что будет происходить на фронте в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какое важное событие может произойти в 2025 году
  • К каким катаклизмам стоит готовиться Кремлю

Новый 2025 год будет Годом Змеи. Он начнется 29 января с новолуния и продлится до 16 февраля 2026 года. Астролог Влад Росс рассказал в интервью Главреду, что будет происходить на войне в Украине и каких потрясений ждать жителям страны-агрессора РФ.

России "светят" потрясения и вывод войск из Украины

Астролог отметил, что годы Змеи – это худшие периоды для Российской Федерации.

"В эти годы там всегда случались перевороты: революции 1917 года, начало коллективизации Сталина и прочее. Годы Змеи всегда очень непростые для России. Гитлер напал на Советский Союз, на Россию в 1941-м – в год Змеи. Для России всегда год Змеи приносит катастрофы. В 1953-м, едва начался год Змеи, подох Сталин. 1989-й – год падения Берлинской стены и вывод войск после десятилетней войны из Афганистана", - напомнил астролог.

Он считает, что в 2025-м, тоже в год Змеи, Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести свои войска из Украины.

"Кроме того, именно в Год Змеи был убит российский царь Александр ІІ, который отменил крепостное право. Остаётся надеяться, что то же самое произойдёт и с Путиным, точнее с его двойником-тройником", - добавил астролог.

Украине грозит новый Майдан

Росс прогнозирует, что в 2025 году "башни" Кремля будут сражаться друг против друга. В Украине также будет не все спокойно.

"В Украине может случиться новый Майдан, поскольку в годы Змеи раньше случались такие акции: "Украина без Кучмы" в 2001 году, Революция достоинства (или Майдан против Януковича) в 2013-м и пр. Потому, если в новом году в Украине пройдут выборы, и народу не понравится результат, может начаться очередной Майдан", - предположил астролог.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите видео - Астрологический прогноз Влада Росса на 2025 год:

Видео:

Как писал Главред, ранее Влад Росс заявил, что новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности.

Также астролог назвал опасные периоды 2025 года. В определенные месяцы может быть обострение на фронте и мировой финансовый кризис.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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