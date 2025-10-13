Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

Сергей Кущ
13 октября 2025, 09:24
41
С ними рядом легко поверить, что настоящие чувства действительно существуют.
Лучшие спутницы среди знаков зодиака
Лучшие спутницы среди знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Весы — воплощение гармонии, доброты и душевного равновесия
  • Рыбы — самые романтичные и чувствительные из всех знаков

Когда речь заходит о любви, некоторые знаки зодиака будто созданы для того, чтобы быть идеальными подругами — внимательными, верными и вдохновляющими. Они умеют поддержать, удивить и сделать жизнь своего партнера по-настоящему яркой.

Вот четыре знака, которые чаще всего становятся самыми преданными и незабываемыми спутницами.

видео дня

Близнецы

Женщины-Близнецы — это буря эмоций, идей и приключений. Их остроумие и обаяние не знают границ, а энергия притягивает, словно магнит. В отношениях они превращают повседневность в увлекательное путешествие, где всегда есть место спонтанности и смеху. Подруга-Близнецы умеет вдохновить, удивить и поднять настроение даже в самый серый день. С ней никогда не бывает скучно — она способна превратить обыкновенный вечер в захватывающую историю.

Лев

Львица в любви — это страсть, щедрость и безусловная преданность. Она не просто подруга, а настоящий источник тепла и уверенности. Женщина-Лев окружает своего партнера заботой и вниманием, делает его жизнь более яркой и насыщенной. С ней можно чувствовать себя особенным, ведь она умеет вдохновлять, поддерживать и вместе с тем — бросать вызов, подталкивая к новым вершинам. Её харизма делает отношения живыми и насыщенными.

Весы

Весы — воплощение гармонии, доброты и душевного равновесия. Женщина этого знака умеет слушать, понимать и чувствовать своего партнера. Она стремится к балансу во всем — от эмоций до бытовых мелочей. Подруга-Весы делает отношения легкими, теплыми и по-настоящему красивыми, ведь она наполняет их эстетикой, нежностью и умением прощать. С ней рядом хочется расти и становиться лучше.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Рыбы — самые романтичные и чувствительные из всех знаков. Женщина-Рыбы живет сердцем и интуицией, чувствуя партнера буквально с полуслова. Она умеет дарить внимание, поддержку и ту редкую эмоциональную глубину, которая делает отношения настоящими. Рыбы превращают любовь в искусство, вплетая в неё мечты, заботу и нежность. С такой подругой жизнь наполняется мягким светом и ощущением душевного уюта.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:45Украина
В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:36Война
Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллион

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

Китайский гороскоп насегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Китайский гороскоп насегодня 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Последние новости

09:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 октября (обновляется)

09:45

В Украине вводят аварийные отключения: где сегодня не будет света

09:43

Удары Украины по энергетике РФ: Жданов раскрыл позицию Трампа

09:43

Отключение света в Украине — графики на 13 октября (обновляется)

09:31

В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:29

Почему Путин вдруг вспомнил встречу на Аляске?мнение

09:24

Самые преданные и незабываемы: лучшие спутницы среди знаков зодиака

09:10

"Она сказала "да": известный украинский шоумен удивил свадьбой

08:45

ВСУ отбросили россиян на Донбассе: есть успехи возле четырех населенных пунктов

Реклама
08:36

В РФ начались проблемы с набором в войска, у Путина осталось два варианта – ISW

08:23

Карта Deep State онлайн за 13 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Зарево видно за десятки километров: в Феодосии горит нефтебаза после атаки дронов

07:01

"России это не нужно": Трамп пригрозил Путину передать Украине ракеты TomahawkВидео

06:20

Готова ли Украина к максимальному воздушному террору этой зимой?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

05:00

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

04:36

За несколько шагов до: принц Гарри столкнулся с опасностью для жизни

03:33

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

02:31

Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

01:30

Поцелуи под луной: Соломия Витвицкая похвасталась романтикой с возлюбленным

Реклама
00:50

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

00:12

ВСУ раскололи вражескую оборону: Генштаб обнародовал детали успешной операции

12 октября, воскресенье
23:56

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025: названо имя победителяВидео

22:46

Зеленский сделал громкое заявление о Tomahawk и завершении войны в УкраинеВидео

22:16

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

22:08

Оккупанты атакуют Харьков: в городе прогремела серия громких взрывов взрывов

22:02

Гривна готовит сенсацию: кто из выдающихся украинцев появится на купюре 5000 грн

21:57

Какая разница между белыми и синими знаками городов - цвет полностью меняет правилаВидео

21:53

Ребров ответил на вопрос о Греции и заинтриговал неожиданным заявлением

21:16

"Наречие" и "искусственный язык": как отвечать на российские мифы об украинском языке

21:05

Трамп назвал "украинский импичмент" большим обманом и требует расследования

21:02

"За это придется заплатить": Макрон сделал жесткое предупреждение России

20:40

Россия готовит новый удар по Украине и Европемнение

20:17

Почему 13 октября нельзя звать в дом гостей: строгие приметы, которые нельзя нарушать

20:13

ВСУ отвоевали более 3 км земли: Зеленский раскрыл новые детали контрнаступления

19:26

Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

19:03

Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

18:54

Слова "будоражить" не существует - названы красивые украинские аналогиВидео

18:48

Могут ли забрать имущество за неуплату коммуналки: чем рискуют должники

17:57

Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

Реклама
17:49

Забытые дедовские приметы: как выбрать идеальное время для посадки озимого лукаВидео

17:49

Штурм РФ закончился катастрофой: десантники ВСУ "перемололи" врага на востоке

17:40

Звезда Женского Квартала впервые выходит замуж - источник

16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять