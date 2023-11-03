Совсем не повезет: три знака зодиака в ноябре будут приследовать неудачи

Некоторым знакам зодиака в ноябре придется перетерпеть неудачи, но это быстро пройдет.

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Три знака зодиака в ноябре будут приследовать неудачи / коллаж: Главред, фото: скриншот Инстаграм yuliia.kostrytsia

Эксперты по звездам составили гороскоп на ноябрь 2023 и рассказали о трех знаках зодиака, которым явно не повезет в последний месяц осени. Узнайте, какой знак в ноябре пройдет через трудности и испытания.

Гороскоп на ноябрь - освобождение

В этом месяце Овны окажутся в состоянии глубокого самоанализа. Вы обнаружите, где ваши границы, и научитесь искусству устанавливать границы. Если вы чувствуете себя утомленным и разбитым, это сигнал освободиться от бремени, которое вас тяготит, независимо от его характера. Сейчас самое время вложить свою драгоценную энергию во что-то, что обещает долгосрочный рост и потенциал.

Гороскоп на ноябрь - неизвестность

В середине месяца Близнецы столкнутся с той стороной своей личности, которая может быть им неизвестна. Этот преобразующий этап жизни прольет свет на области, в которых вы, возможно, терпите неудачу или изо всех сил пытаетесь достичь того, чего хотите. Хотя никогда не бывает приятно сталкиваться со своими ограничениями, этот опыт заденет вас близко к сердцу и станет глубоко личным.

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Гороскоп на ноябрь - углубление

По мере того, как мы углубимся в текущий месяц, Львы, возможно, захотят большего из того, что жизнь предлагала им до этих пор. Кажется, внутри вас есть глубокое желание вещей, которые в настоящее время находятся вне вашего контроля. Возможно, ваше сердце жаждет большего чувства жизненной силы, любви или финансовой стабильности. Однако этот период требует от вас обратиться внутрь себя и заняться самоанализом, что, возможно, не является вашим предпочтительным способом навигации по жизни.

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