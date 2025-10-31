Укр
Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

Мария Николишин
31 октября 2025, 04:30
33
Считается, что Дни Закрытия помогают достичь определенного решения.
Китайский гороскоп на 31 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кого ждут серьезные позитивные перемены 31 октября
  • Кто преодолеет эмоциональную неопределенность

Шестерых китайских знаков зодиака ждет большая удача и любовь 31 октября. Известно, что пятничный День Закрытия наступит под знаком Водяного Петуха. Он усилит эмоции, честность и ясность сердца, пишет YourTango.

Отмечается, что Дни Закрытия помогают достичь решения. Они раскрывают то, что висит в воздухе, и приглашают к мирному завершению через понимание, прощение.

видео дня

В то же время, энергия Водяного Петуха усиливает общение. Удача в этот день заключается в эмоциональной точности, передает Главред.

Каким знакам зодиака Вселенная пошлет удачу:

Петух

Пятница - это ваш день зеркала, который прекрасно отражает правду. Недоразумение может разрешиться, или разговор станет мягче, чем ожидалось. Вы можете заметить, что любовь меньше связана с доказательствами, а больше - с разрешениями.

Змея

Месяц Огненной Собаки и год Деревянной Змеи образуют связь верности и честности. Для вас в этот день улучшится эмоциональное равновесие. Это также день интуитивной ясности, когда ваша интуиция подсказывает вам, кто настоящий, а кто нет.

Свинья

31 октября предлагает вам комфорт там, где была эмоциональная неопределенность. Человек, который вам небезразличен, может обратиться к вам или рассказать что-то, что успокоит вас. Ваша удача в пятницу растет благодаря эмоциональной подпитке. Вам напоминают, что эмоциональная стабильность, которая растет медленно и стабильно, также является романтической.

Тигр

Вы наконец увидите любовь через ясность, а не фантазию, и именно это изменит все. Удача находит вас через гармонию, а не через усилия. Нужный человек, возможность или осознание приходят к вам. Для некоторых Тигров этот день может даже принести извинения или неожиданное восстановление связи.

Коза

Пятница принесет серьезные положительные изменения в вашу жизнь. Удача в любви течет к вам через стойкость и эмоциональную честность. Вам нужно перестать отдавать чрезмерные силы и дать другим шанс соответствовать вашей энергии.

Бык

Этот день принесет вам уменьшение дистанции или физической, или эмоциональной. Если вам было трудно найти связь, общение внезапно становится легче, или небольшой знак уверяет вас, что ваше терпение того стоило.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

