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Таро-гороскоп на 8–14 июня: Овнам — прорыв, а Рыбам — финансовый успех

Марина Иваненко
7 июня 2026, 11:16
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Карты Таро предсказали главные события второй недели июня для каждого знака зодиака. Кого ждут процветание, новые возможности, гармония и хорошие новости.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие карты Таро выпали каждому знаку зодиака на вторую неделю июня
  • Кому прогнозируют финансовый успех и карьерный рост
  • Какие изменения ждут в любви и личной жизни

Астрологи составили прогноз на вторую неделю июня по картам Таро. Этот период принесет многим знакам зодиака новые финансовые возможности, эмоциональное исцеление и карьерные прорывы. Также специалисты подсказали простые ежедневные действия, которые помогут привлечь и удержать успех в эти дни. Главред расскажет более подробно.

Таро-гороскоп на неделю: Овен — Туз Мечей

Неделя принесет полную ясность и разрешение запутанных ситуаций. Вас ждут важные решения, разговоры или работа с документами, которые позволят уверенно двигаться вперед. Опирайтесь только на факты и смело говорите правду. Чтобы привлечь удачу, запишите одну главную цель на лавровом листе и носите его в блокноте или дневнике в течение этой недели.

видео дня

Таро-гороскоп на неделю: Телец — Восемь Пентаклей

Ваш упорный труд начнет приносить результаты. Сосредоточьтесь на карьере, бизнесе или учебе. Даже если мгновенного успеха нет, каждое усилие сейчас работает на ваше стабильное будущее. Чтобы обеспечить постоянный рост и достаток, поставьте небольшую емкость с рисом возле своего рабочего места.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — Девять Жезлов

Из-за множества обязанностей может возникнуть усталость, но вы уже очень близки к успеху. Берегите свои силы и старайтесь не брать на себя чужие проблемы. Освободиться от стресса и восстановить внутреннюю энергию поможет простой ритуал: зажгите белую свечу на несколько минут и просто сосредоточьтесь на покое.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — Пятерка Кубков

Астрологи советуют обратить внимание на нынешние возможности, а не на прошлые потери. Исцеление от старых обид или разочарований начнется тогда, когда вы заметите позитив вокруг себя. Чтобы настроить мысли на гармонию, оставьте на ночь у кровати миску с водой и тремя лепестками роз.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — Шестерка Кубков

Неделя пройдет под знаком ностальгии: возможны встречи со старыми знакомыми или приятные воспоминания. Особенно ценным будет восстановление важных связей, однако не зацикливайтесь на прошлом. Для улучшения внутреннего состояния просмотрите старые фото и запишите один важный урок, за который вы благодарны судьбе.

Таро-гороскоп на неделю: Дева — Туз Кубков

Вас ждет новый эмоциональный этап в жизни. Это может быть начало любви, крепкой дружбы, прилив творческого вдохновения или внутренняя гармония. Держите сердце открытым для перемен. Также полезно подержать стакан воды под лунным светом несколько часов, загадать на него свое желание и выпить.

Таро-гороскоп на неделю: Весы — Королева Палочек

Ваши таланты, лидерские качества и идеи наконец-то заметят окружающие. Верьте в собственные силы, проявляйте инициативу на работе и не оставайтесь в тени других. Усилить уверенность в себе и привлечь успех поможет любимая одежда — обязательно наденьте ее во время работы над важной целью или проектом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — Семерка Мечей

Будьте внимательны к людям, которые скрывают свои истинные намерения, и избегайте сомнительных предложений. Старайтесь не вступать в открытые конфликты и доверяйте интуиции. Чтобы очистить пространство от негатива и защитить энергию, сожгите немного камфоры у входа в дом.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — Королева Мечей

Вашим главным преимуществом на этой неделе станут четкая логика и умение устанавливать личные границы. Принимайте решения взвешенно, опираясь на разум, а не на эмоции. Астрологи советуют записать на бумаге то, чего вы больше не хотите терпеть, и четко придерживаться этой границы в будущем.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — Императрица

Период будет успешным для развития бизнеса, творческих проектов или отношений. Все, во что вы вкладывали силы в последнее время, продемонстрирует уверенный рост и принесет процветание. Чтобы поддержать эту положительную энергию развития, посадите дома или на рабочем месте новое живое растение или цветы.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — Четверка Палочек

Неделя будет наполнена гармонией и приятными событиями. Это прекрасное время для семейных встреч, празднования личных достижений и отдыха с близкими. Чтобы приумножить радость и позитив, поделитесь на этой неделе сладостями или вкусной трапезой с родными или коллегами.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — Туз Пентаклей

Появится отличная материальная возможность. Это может быть новая работа, выгодное предложение в бизнесе или успех в учебе. Дело, начатое сейчас, принесет длительный финансовый доход. Чтобы привлечь денежную удачу, положите в кошелек обычную монету вместе с палочкой корицы и носите их в течение недели.

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Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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