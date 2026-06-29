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Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026: от бессонных ночей к мешкам с деньгами

Анна Ярославская
29 июня 2026, 23:07
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Во второй месяц лета Тельцов ждет роскошная жизнь, новый мужчина и одна тревожная ночь.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Тельцов на июль 2026 по картам Таро: предсказание на деньги и любовь / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему Тельцам нужно делать выбор сердцем
  • Какие карты обещают знаку крупную прибыль и триумф в семье
  • К какому неприятному известию нужно готовиться в конце месяца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Телец.

Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026

7 кубков - Таро значение

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Карта выбора. Перед вами откроется много разных возможностей. Очень важно выбирать душой и сердцем, а не логикой. Кубки - это символ наших эмоций и любви. Выбирайте то, что вы действительно любите, то, что вам искренне нравится, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Умеренность - Таро значение

Карта говорит о том, что все идет своим чередом. Все замечательно, все хорошо, всему свое время - и все, чего вы хотите, обязательно случится. Иногда Умеренность советует: умейте сказать "нет" тому, что вам вредит. Возможно, стоит отказаться от каких-то вредных привычек или сказать "нет" токсичным людям.

Рыцарь жезлов - Таро значение

Это дорога, путник, путешествие. Вы куда-то поедете, или, может быть, к вам в гости кто-то приедет. Также карта может проиграться буквально как курьер: придут какие-то посылки или важные письма. Но чаще всего этот аркан означает быстрое развитие событий и дорогу.

8 пентаклей - Таро значение

Работы и клиентов будет много. С деньгами все отлично: вы получаете стабильный доход, а может быть, перед поездкой вам выплатят хорошие отпускные.

Если вы работаете на себя или у вас свой бизнес, то этот период принесет прекрасный доход. Либо у вас появится надежный человек, на которого можно будет спокойно оставить дела на время вашего отъезда.

10 кубков - Таро значение

Карта любви, счастья, воссоединения семьи и радости за детей. Это общая цель, к которой вы будете успешно идти вместе со своими близкими. Прекрасная карта для отношений и для вашего эмоционального состояния в целом. Все складывается даже лучше, чем вы думали, желания исполняются. Для кого-то это карта брака.

Шут - Таро значение

Это новый старт, в чем-то даже риск или неожиданное предложение.

Король кубков - Таро значение

Это мужчина водных знаков зодиака (Рак, Скорпион или Рыбы). Король Кубков также может быть моряком, психологом или врачом - человеком, который умеет выслушать и помочь разобраться с проблемами.

Так что это может быть ваш муж, близкий друг или привлеченный специалист. А поскольку рядом лежит карта Шута, не исключено новое знакомство с таким мужчиной. В таком контексте он вполне может оказаться иностранцем или человеком другой культуры, ведь Шут часто указывает на заграницу.

Рыцарь мечей - Таро значение

Карта говорит о том, что нужно включить холодный анализ. Подумайте, что вы будете делать дальше. Планируйте и просчитывайте свой следующий ход, как заправский шахматист. Размышляйте, как вам будет легче и лучше осуществить все свои замыслы.

Колесница - Таро значение

Дорога у вас точно будет. Колесница - это движение, а для кого-то в июле это может быть даже полноценный переезд.

6 кубков - Таро значение

Если вы куда-то и поедете, то, скорее всего, в места, где вы уже бывали раньше и где вам очень нравилось. Это может быть город вашего детства, поездка к родителям или встреча с людьми, которых вы давно знаете.

Шестерка кубков - это карта теплых воспоминаний, очень милых, ностальгических чувств и долгожданных встреч. Прекрасная, эмоциональная и очень чуткая карта.

9 пентаклей - Таро значение

Возможно, вас ждет красивое мероприятие, званый ужин, концерт или какое-то яркое событие, которое вам очень понравится. Это время, когда вы можете позволить себе роскошное платье, почувствовать себя настоящей звездой и оплатить отличный отдых. В финансовом плане карта просто великолепная. Похоже, июль у Тельцов будет очень денежным.

8 мечей - Таро значение

Восьмерка мечей - это карта ментальных блоков, когда мы сами себя в чем-то необоснованно ограничиваем. Появится какое-то мимолетное недовольство, хотя на самом деле реальных причин для этого нет.

Поэтому просто делайте так, как вам нравится, не ставьте себе искусственных рамок и не позволяйте страхам портить вам настроение.

9 мечей - Таро значение

Возможно, вам предстоит ночной переезд или ранний вылет. Но также это карта тревог. У вас ожидается бессонная ночь. Это могут быть дорожные хлопоты или переживания из-за того, что нужно принять какое-то важное, ответственное решение.

Отшельник - Таро значение

Для кого-то это может быть получение результатов медицинских анализов, понимание, какие медикаменты нужно пропить (ведь Отшельник часто символизирует врача).

Или же это будет рабочая ситуация, в которой вы, наконец, получите четкий и ясный ответ на свой вопрос. И на основе этого нужно будет принимать решение. Вы станете думать, как поступить дальше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

3 мечей - Таро значение

В самом конце месяца может возникнуть ситуация, где потребуется ваша помощь. Возможно, кому-то из вашего окружения понадобится поддержка, и вам придется решать эту задачу.

Тройка мечей - это еще и получение известия, новости, которая изначально может показаться вам неприятной или просто не понравится.

3 кубков - Таро значение

Но не переживайте, закончится все отлично: праздником, весельем и хорошими новостями.

Тройка кубков может проиграться как веселый девичник, день рождения, посиделки с подругами за кофе или совместный шопинг. Финальная карта очень позитивная, так что в итоге все будет супер.

Смотрите видео - Таро прогноз Телец на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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