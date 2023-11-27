Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 27 ноября повлияет на все 12 знаков зодиака.

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Полнолуние 27 ноября и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Полнолуние 27 ноября 2023 года пройдет в знаке Близнецы и высветит вопросы, связанные с общением, контактами, знакомствами. Возможно некоторые отношения будут завершены, общение прекратится.

Таролог и астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале рассказала, как полная Луна 27 ноября 2023 повлияет на все 12 знаков зодиака.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на первый месяц зимы, читайте материалы:

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Овен

Карта 2 кубков

Карта отношений, любви, контрактов, договоренностей.

Овнов ждут романтические знакомства, вы достигнете договоренности, заключите сделку. Возможно состоится примирение. Вам предложат сотрудничество.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Телец

Карта Туз пентаклей

Тельцы получат хорошую прибыль. Перед вами откроются новые финансовые возможности. Появится новый источник дохода.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Близнецы

Карта Паж пентаклей

Близнецам не хватает чего-то, и полнолуние высветит, что вам еще понадобится.

Вам нужно уделить время себе и показать себя с другой стороны. Таролог советует представителям знака поменять имидж, заняться спортом.

Финансы будут переплетаться с личными отношениями, говорит прогноз Таро.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Рак

Карта Рыцарь пентаклей

Карта говорит о продвижении финансовых дел. Вы получите прибыль. Прогресс в финансовой сфере будет стабильным без резких скачков. Вы получите поддержку.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Лев

Карты Король жезлов и 4 мечей

Львы окажутся в центре внимания и будут принимать решения. Возможно рядом с вами находится такой человек.

Некоторые представители знака захотят побыть наедине. Будет некоторый период ожидания, говорит расклад Таро. Лучше сделать паузу и отдохнуть.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Дева

Карта 3 кубков

Карта означает праздник, встречу друзей, радостную новость. Вы может попасть в команду единомышленников и хорошо проведете время.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Весы

Карта Повешенный

Ситуация затягивается, процесс приостанавливается или замораживается.

Весы могут что-то временно поставить на паузу.

Совет карты: посмотрите на ситуацию с другой стороны.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Скорпион

Карта 4 пентаклей

Карта финансовой безопасности. Стоит накапливать ресурсы. Нежелательно давать деньги в долг.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Стрелец

Карта Туз мечей

Ситуация прояснится, не будет никакого тумана. Ожидается важный разговор и новые начинания. Могут появиться новые обязательства. Можно доверять тому, что сказано и написано.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Козерог

Карта 10 пентаклей

На Козерогов обрушится "золотой дождь". Вы получите желаемое. Карта говорит о прибыли и достижениях.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Водолей

Карта Рыцарь кубков

Ждите приятное общение. Романтическое знакомство получит развитие. Вы получите новость, которая вас эмоционально потрясет. Возможна поездка или приезд гостей.

Гороскоп Таро на полнолуние 27 ноября 2023 - Рыбы

Карта Мир

Завершение цикла. Одна страница вашей жизни закрывается, другая же отрывается.

Вы что-то узнаете о члене семьи или о месте жительства.

Некоторых Рыб ждет поездка или переезд за границу. Представители этого знака зодиака будут принимать решение.

Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 27 ноября 2023 года смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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