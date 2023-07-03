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Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиака

Анна Ярославская
3 июля 2023, 12:02 обновлено 3 июля, 12:14
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Астролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 3 июля повлияет на все 12 знаков зодиака.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Полнолуние 3 июля и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Полнолуние в июле 2023 состоится 3 числа в Козероге - это знак амбиций, достижений, цели. Его действие будет ощущаться в течение недели - до 10 июля. Астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале опубликовала расклад Таро для всех знаков зодиака.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на второй месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Овен

Карта 6 кубков

Карта воспоминаний и ностальгии, чего-то приятного и комфортного, напоминающего детство. Вы встретите друзей, знакомых, с которыми вы давно не виделись.

Также эта карта принесет Овнам подарки и благодарность.

Возможно вам придется отвезти кошки или собаку к ветеринару.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Телец

Карта 9 кубков

У Тельцов исполнится желание. Наконец-то вы получите то, к чему стремились. Новость вас очень обрадует.

В любви и отношениях Тельцов ждут положительные эмоции.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Близнецы

Карта Туз мечей

Карта ясности, просветления в любой сфере жизни и продвижения вперед. Что-то нужно закончить, и Близнецы это сделают. Ваши мысли и решения будут очень четкими.

Вам нужно составить план на будущее, с кем-то договориться.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Рак

Карта 3 пентаклей

Вы будете взаимодействовать с группой людей - работать или обучаться мастерству.

Также это карта прибыли - без денег вы не останетесь. Возможно вы начнете работать с клиентами.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Лев

Карта Королева мечей

Вам нужно четко и холодно рассуждать, подавить все свои эмоции и действовать. Что бы ни случилось, включайте холодный рассудок и логику.

Возможно вам окажет помощь женщина (Близнецы, Весы, Водолей по гороскопу). По профессии - юрист, бухгалтер.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Дева

Карта Отшельник

Карта человека, который думает и концентрируется. Вам стоит отбросить все тревоги, расслабиться, помедитировать, уделить себе время и побыть в одиночестве.

Полнолуние даст Девам ответ на все вопросы.

Некоторые представители знака пойдут к врачу на обследование.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Весы

Карта Королева жезлов

Яркая, горячая, задорная девушка или женщина сыграет роль в жизни Весов. По гороскопу - Овен, Лев или Стрелец.

Карта 10 пентаклей

Вы достигнете финансовой цели. Будет удачная сделка, прибыль, доход, помощь родителей.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Скорпион

Карта Императрица

Карта удовольствия и наполненности. Вы получите результаты своего труда, ждите подарки и прибыль.

Возможно вы узнаете о беременности (своей или чьей-то).

Карта советует побаловать себя - вы это заслужили. Сходите на массаж, в салон, купите себе что-то.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Стрелец

Карта Справедливость

Карта означает баланс. Если у вас есть юридические и судебные дела, вы получите сообщение от адвоката, судьи, получите решение.

В отношениях нужно будет выстраивать баланс. Возможна помолвка, брак, переговоры, заключение контракта.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Козерог

Карта 3 жезлов

Карта говорит: ничего не бойтесь, двигайтесь вперед. Даже если у вас нет навыков, ваша уверенность в себе и стремление помогут вам продвинуться.

Подумайте, в чем ваши таланты и ваша сила, и двигайтесь по направлению к цели.

Продвижение и рост могут быть вместе с группой людей.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Водолей

Карта 5 кубков

Водолеев ждет неприятная новость. Также эта карта означает очищение - вам придется от чего-то избавиться. Что-то уйдет из жизни. Вы можете о чем-то сожалеть или в чем-то разочароваться.

Произойдут перемены, которые помогут вырасти в будущем. Вселенная поможет на этом пути.

Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Рыбы

Карта 4 жезлов

Карта радости, праздника жизни.

Появится ощущение стабильности и защищенности. Вам предложат хорошую работу, вы переедете на новое место. Возможно вы попадете в коллектив, в котором вас примут как дома.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 3 июля 2023 года смотрите на видео:

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