Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиака

Полнолуние в июле 2023 состоится 3 числа в Козероге - это знак амбиций, достижений, цели. Его действие будет ощущаться в течение недели - до 10 июля. Астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале опубликовала расклад Таро для всех знаков зодиака.
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Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Овен
Карта 6 кубков
Карта воспоминаний и ностальгии, чего-то приятного и комфортного, напоминающего детство. Вы встретите друзей, знакомых, с которыми вы давно не виделись.
Также эта карта принесет Овнам подарки и благодарность.
Возможно вам придется отвезти кошки или собаку к ветеринару.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Телец
Карта 9 кубков
У Тельцов исполнится желание. Наконец-то вы получите то, к чему стремились. Новость вас очень обрадует.
В любви и отношениях Тельцов ждут положительные эмоции.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Близнецы
Карта Туз мечей
Карта ясности, просветления в любой сфере жизни и продвижения вперед. Что-то нужно закончить, и Близнецы это сделают. Ваши мысли и решения будут очень четкими.
Вам нужно составить план на будущее, с кем-то договориться.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Рак
Карта 3 пентаклей
Вы будете взаимодействовать с группой людей - работать или обучаться мастерству.
Также это карта прибыли - без денег вы не останетесь. Возможно вы начнете работать с клиентами.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Лев
Карта Королева мечей
Вам нужно четко и холодно рассуждать, подавить все свои эмоции и действовать. Что бы ни случилось, включайте холодный рассудок и логику.
Возможно вам окажет помощь женщина (Близнецы, Весы, Водолей по гороскопу). По профессии - юрист, бухгалтер.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Дева
Карта Отшельник
Карта человека, который думает и концентрируется. Вам стоит отбросить все тревоги, расслабиться, помедитировать, уделить себе время и побыть в одиночестве.
Полнолуние даст Девам ответ на все вопросы.
Некоторые представители знака пойдут к врачу на обследование.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Весы
Карта Королева жезлов
Яркая, горячая, задорная девушка или женщина сыграет роль в жизни Весов. По гороскопу - Овен, Лев или Стрелец.
Карта 10 пентаклей
Вы достигнете финансовой цели. Будет удачная сделка, прибыль, доход, помощь родителей.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Скорпион
Карта Императрица
Карта удовольствия и наполненности. Вы получите результаты своего труда, ждите подарки и прибыль.
Возможно вы узнаете о беременности (своей или чьей-то).
Карта советует побаловать себя - вы это заслужили. Сходите на массаж, в салон, купите себе что-то.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Стрелец
Карта Справедливость
Карта означает баланс. Если у вас есть юридические и судебные дела, вы получите сообщение от адвоката, судьи, получите решение.
В отношениях нужно будет выстраивать баланс. Возможна помолвка, брак, переговоры, заключение контракта.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Козерог
Карта 3 жезлов
Карта говорит: ничего не бойтесь, двигайтесь вперед. Даже если у вас нет навыков, ваша уверенность в себе и стремление помогут вам продвинуться.
Подумайте, в чем ваши таланты и ваша сила, и двигайтесь по направлению к цели.
Продвижение и рост могут быть вместе с группой людей.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Водолей
Карта 5 кубков
Водолеев ждет неприятная новость. Также эта карта означает очищение - вам придется от чего-то избавиться. Что-то уйдет из жизни. Вы можете о чем-то сожалеть или в чем-то разочароваться.
Произойдут перемены, которые помогут вырасти в будущем. Вселенная поможет на этом пути.
Гороскоп Таро на полнолуние 3 июля 2023 - Рыбы
Карта 4 жезлов
Карта радости, праздника жизни.
Появится ощущение стабильности и защищенности. Вам предложат хорошую работу, вы переедете на новое место. Возможно вы попадете в коллектив, в котором вас примут как дома.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Полный расклад Таро Анжелы Перл на полнолуние 3 июля 2023 года смотрите на видео:
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