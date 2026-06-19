Начало недели пройдет под влиянием первой четверти Луны в Весах, которая наступит 22 июня.

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Трем знакам зодиака звезды обещают самую счастливую неделю года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп для Весов

Гороскоп для Тельцов

Последняя неделя июня обещает стать особенно благоприятной для представителей трех знаков зодиака. Астрологи считают, что период с 22 по 28 июня 2026 года откроет перед ними новые возможности, поможет приблизиться к важным целям и принесет долгожданные перемены. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Начало недели пройдет под влиянием первой четверти Луны в Весах, которая наступит 22 июня. Эта фаза подтолкнет многих к активным действиям и принятию важных решений. Дополнительный импульс принесет переход Марса в знак Близнецов 28 июня. Планета энергии и инициативы усилит стремление к развитию, новым знакомствам и реализации смелых идей.

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По мнению астрологов, удача будет сопутствовать тем, кто не побоится выйти за рамки привычного и воспользоваться открывающимися перспективами. Особенно заметно позитивные тенденции проявятся в жизни Водолеев, Весов и Тельцов.

Водолей

Для Водолеев наступает время переосмысления целей и построения планов на будущее. Лунная энергия поможет увидеть новые горизонты и вдохновит на начало важного жизненного этапа. Не исключены судьбоносные знакомства или перспективное сотрудничество, способное оказать влияние на дальнейшее развитие событий.

Чтобы добиться желаемого результата, представителям знака придется проявить решительность и отказаться от привычной осторожности. Сейчас удачный момент для карьерных перемен, запуска новых проектов, обучения или путешествий. Главное - не упустить шанс, который может изменить многое.

Весы

Для Весов наступает период ускорения и заметного прогресса. Если в последние годы приходилось проявлять терпение и ждать подходящего момента, то теперь ситуация начнет складываться в вашу пользу.

Переход Марса в Близнецы наполнит энергией и уверенностью, позволяя быстрее принимать решения и действовать без лишних сомнений. Особенно успешными могут оказаться проекты, связанные с финансами, образованием, поездками и профессиональным развитием.

Результаты усилий, вложенных ранее, начнут становиться заметными уже в ближайшее время. Кроме того, приятные неожиданности могут появиться там, где вы их совсем не ожидаете. Доверяйте своим ощущениям и будьте готовы воспользоваться удачным стечением обстоятельств.

Телец

Тельцы почувствуют позитивные изменения ближе к завершению недели. Несмотря на то что полнолуние в Козероге наступит 29 июня, его влияние начнет ощущаться заранее, помогая завершить важные дела и подвести итоги длительного периода работы.

Многие процессы будут подходить к логическому завершению спокойно и естественно, без резких перемен и потрясений. Однако именно такие события окажутся наиболее значимыми для дальнейшего развития.

Этот период станет своеобразной точкой отсчета после цикла, начавшегося еще в январе. Сейчас важно оценить собственные достижения и понять, насколько далеко удалось продвинуться к намеченным целям.

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