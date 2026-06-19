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Три знака забудут о проблемах: Луна принесет долгожданную радость

Константин Пономарев
19 июня 2026, 11:23
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Растущая Луна во Льве принесет позитивные перемены трем знакам зодиака. Этот лунный транзит считается временем обновления и возвращения уверенности в себе.
Три знака зодиака попрощаются с печалью
Три знака зодиака попрощаются с печалью / Коллаж Главред, фото: Shutterstock, Freepik

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака получат шанс начать все заново
  • Как растущая Луна повлияет на эмоциональное состояние знаков
  • Что поможет оставить тревоги и переживания в прошлом

19 июня 2026 года может стать особенным днем для представителей трех знаков зодиака. По мнению астрологов, растущая Луна во Льве поможет оставить позади тревоги, переживания и эмоциональную усталость, открыв путь к радости и внутренней гармонии.

Этот лунный транзит считается временем обновления и возвращения уверенности в себе. Особенно сильно его влияние почувствуют Рыбы, Козероги и Львы. Именно для них пятница может стать началом более счастливого периода жизни. Об этом пишет YourTango.

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Рыбы почувствуют долгожданное облегчение

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знаки зодиака, стихия вода, знаки воды, гороскоп / Инфографика: Главред

Для Рыб последние месяцы могли оказаться эмоционально непростыми. Однако 19 июня представители этого знака получат шанс освободиться от накопившейся грусти и снова почувствовать вкус к жизни.

Астрологи считают, что Рыбы начнут смотреть на будущее с большим оптимизмом. Уверенность в себе и хорошее настроение постепенно вытеснят тревожные мысли, а внутреннее состояние станет более стабильным.

Козероги оставят позади тяжелый период

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знаки зодиака, стихия земля, знаки земли, гороскоп / Инфографика: Главред

Козероги также могут заметить значительные перемены в эмоциональной сфере. То, что долгое время мешало двигаться вперед и портило настроение, постепенно утратит свое влияние.

По словам астрологов, представители этого знака осознают, что сложный этап подходит к завершению. Вместо привычного чувства усталости появится желание наслаждаться жизнью и использовать новые возможности.

Львов ждет эмоциональное исцеление

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Для Львов влияние растущей Луны окажется особенно сильным, поскольку она проходит через их собственный знак. Этот день может принести ощущение освобождения от старых переживаний и вернуть утраченный оптимизм.

Астрологи отмечают, что Львы почувствуют прилив энергии и вдохновения. Внутреннее облегчение позволит сосредоточиться на приятных событиях и с благодарностью принять позитивные перемены.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди притягивают к себе достаток. Хотя каждый человек может самостоятельно добиться жизни в достатке, но рожденные в определенные месяцы естественным образом притягивают к себе рост, процветание и возможности, куда бы они ни пошли.

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