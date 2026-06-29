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У кого старый мир рухнет ради финансового взлета: Таро-прогноз на июль 2026

Анна Ярославская
29 июня 2026, 22:34
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Во второй месяц лета Овнам придется разорвать старые связи ради обретения полной финансовой свободы.
Анжела Перл, Таро
Расклад Таро для Овна на июль 2026 - что предрекла Анжела Перл / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как Овнам обнулить прошлое и начать жизнь с чистого листа
  • Какие карты сулят знаку резкий рост доходов и признание
  • Почему в середине месяца придется срочно включать план "Б"

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Овен.

Таро-прогноз для Овнов на июль 2026

Умеренность Таро - значение

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Все будет идти своим чередом. Все получится и все сбудется в нужное время - тогда, когда этому суждено случиться. Так что сохраняйте спокойствие, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Смерть Таро - значение

Смерть - это когда нужно отрезать что-то лишнее. Если это касается питания, здоровья или оздоровления, возможно, стоит бросить курить или убрать какие-то другие плохие привычки.

В сочетании с Умеренностью эта карта может проиграться как необходимость убрать что-то или кого-то из вашей жизни - например, тех, кто вызывает у вас негативные эмоции, добавляет тревоги и стресса. Время что-то закончить и завершить.

Луна Таро - значение

Что-то для вас прояснится в новолуние. В июле новолуние будет в середине месяца.

9 пентаклей Таро - значение

С финансами все хорошо: работа, стабильный доход, поддержка, приток клиентов или оплата каких-то проектов. То есть деньги к вам приходят.

Девятка пентаклей - это еще и кульминация. Вы выходите на новый финансовый уровень, который позволит вам вести хороший образ жизни. Это очень удачная карта. Возможно, у вас появится возможность оплатить себе отличный отель, прекрасный отдых, поездку или крупные покупки.

Шут Таро - значение

Это новые возможности с нуля, риск на новом месте, обновление вас самих. Также эта карта указывает на заграницу, полеты, перелеты и знакомства с иностранцами.

Это своего рода нулевая точка. Возможно, по карте Смерть вы что-то завершаете: увольняетесь с работы или выходите из отношений, оставляя все прошлое позади. И вот она - новая точка отсчета. Это карта свободы.

Туз мечей Таро - значение

Новые идеи, мысли, фокус. По Тузу мечей вам нужно четко сфокусироваться на том, чего вы хотите: проанализировать ситуацию, составить план и направить все внимание на свои цели.

Туз всегда ускоряет события. Процессы пойдут быстрее.

Суд Таро - значение

У вас идет процесс освобождения своих истинных желаний - того, что вы всегда хотели делать или кем всегда мечтали быть. Это прекрасная карта.

Для кого-то она может означать и буквальное решение суда, причем, похоже, в вашу пользу, ведь карта позитивная.

Отшельник Таро - значение

Возможно, на какое-то время вы захотите побыть в одиночестве: полежать на пляже, уехать в горы, побыть на даче или отправиться в санаторий. Просто побыть в уединенном месте и отключить телефон.

Императрица Таро - значение

Это аркан красоты, подарков, счастья и прекрасного самоощущения. Особенно для девушек - это расцвет женственности.

Также это отличная денежная карта, сулящая прибыль.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Башня Таро - значение

Вам нужно иметь план "Б" - все может пойти совсем не так, как вы предполагаете или думаете. Вам потребуется молниеносная реакция.

4 мечей Таро - значение

Эта карта указывает на время для себя, период восстановления и духовного исцеления. Нужно взять паузу и подумать о себе.

8 пентаклей Таро - значение

Если вы переживали насчет занятости, то работа будет. Это карта мастера и оттачивания мастерства. Возможно, в сочетании с нулевым арканом (Шутом) вы перейдете на абсолютно новую работу или выберете другую профессию, в которой очень быстро станете профи. Карта сулит хорошие доходы, признание и даже возможные премии или призы.

6 мечей Таро - значение

Это карта пути, поездки, путешествия, а для кого-то даже переезда или важного перехода. Например, переход с одной работы на другую или выход из старых отношений (возможно, вы уже планируете новые).

Отличная карта движения вперед. Главное - не бояться. Если вы решились, идите до конца. Не накручивайте себя мыслями: "а вдруг там будет плохо" или "вдруг что-то пойдет не так". Вы пока не знаете, как там будет, но по этой карте там стопроцентно лучше, чем было раньше.

4 пентаклей Таро - значение

Вы будете анализировать свою финансовую ситуацию, доходы и расходы. Самое главное - деньги будут и на оплату счетов, и на все ваши нужды. Средства будут приходить. Конечно, они будут и уходить, но по четверке пентаклей есть отличная возможность накопить хорошую сумму.

Смотрите видео - Таро прогноз Овен на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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