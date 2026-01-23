Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

Астрологи говорят, что пятница – тот день, который люди недооценивают.

Кому улыбнется финансовый успех / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто избавится от денежных проблем 23 января

Кому придется принять важное решение

Удача и финансовый успех улыбнутся трем китайским знакам зодиака 23 января. В эту пятницу будет День успеха под знаком Огненного Петуха. Это именно тот день, который люди недооценивают, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что День успеха не приносит хаоса, сюрпризов или драматических изменений, но приносит результаты. В это время деньги движутся так, как должны.

С энергией Огненного Петуха финансовый успех в пятницу благоприятствует людям, которые оставались последовательными, даже когда это казалось ошибочным, передает Главред.

Каких знаков зодиака ждет успех:

Петух

В пятницу вы заметите, что то, чем вы тщательно управляли, больше не вызывает стресса. Счет, периодические расходы или даже разговор о деньгах ощущаются урегулированными. Также вам не нужно бороться или спешить ради победы. Она приходит, потому что вы правильно справились со всеми делами в течение определенного времени.

Бык

Денежные проблемы будут ощущаться спокойнее 23 января. Вы можете сделать практический выбор, который не выглядит захватывающим, но сразу улучшает вашу ситуацию. Оплата чего-то, закрепление новых здоровых привычек или выбор стабильности вместо риска приносит глубокое чувство спокойствия.

Дракон

В этот день решение, которое вы откладывали, наконец нужно принять. Как только вы это сделаете, вы осознаете, сколько ментального пространства оно занимало. Финансовый успех приходит благодаря решимости. Вы перестаете кружить вокруг проблемы и двигаетесь вперед, и благодаря этому все кажется легче.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

