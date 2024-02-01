В феврале можно остаться без штанов: астролог назвал самые опасные дни

Деньги в феврале могут стать серьёзным поводом для переживания.

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Астролог назвал самые опасные дни февраля / Коллаж Главред, фот: pixabay.com

Февраль 2024 в денежном плане будет довольно непростым для все знаков зодиака. В финансовой сфере жизни в феврале 2024 года могут возникнуть сложности и кризисы.

В эксклюзивном интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, как не остаться без денег в этом месяце.

По его словам, во второй половине месяца в денежных делах будут как взлёты, так и падения.

"Если вам нужно решить какие-либо финансовые вопросы, например, оформить кредит, то лучше это сделать в первой половине месяца, пока Марс будет находиться в Козероге, и не будет напряжённых аспектов (до 12 февраля)", - поделился астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Также Росс подчеркнул, что деньги в феврале могут стать серьёзным поводом для переживания, особенно вблизи 17 февраля, когда Венера соединится с Плутоном.

"14-18 февраля могут произойти фатальные встречи, которая тем или иным образом будет связана с большим финансовым обогащением. Вблизи напряженных аспектов планет 16-18 и 24-26 февраля могут быть финансовые потери. В эти дни следует быть внимательнее, не рисковать деньгами, следить за тем, чтобы не угнали машину, не обчистили квартиру и не "кинули" на деньги", - поделился эксперт.

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Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на февраль 2024:

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