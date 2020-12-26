Великая мутация и рождение спасителя: астролог рассказал о начале новой эпохи

В 2021-м прогнозируется рождение нового спасителя, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год и отметил, что в конце года произойдет тесное соединение Юпитера и Сатурна – это великая мутация, которую называют "Вифлеемская звезда", и она в последний раз наблюдалась во время рождения спасителя – сына Божьего Иисуса Христа.

В связи с великой мутацией сменятся эпохи – завершится эпоха Земли и стартует эпоха (эра) Водолея, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что Сатурн и Юпитер будут соединены в воздушной стихии с 21 декабря 2021-го до 2219 года. По его словам, 21-25 декабря следующего года на Урале прогнозируется рождение нового спасителя.

"Начало эпохи Воздуха говорит о том, что в ближайшие 200 лет станут доступны многие сокрытые раньше знания, свободно можно будет получить информацию, произойдет множество важных открытий, в частности грандиозные межпланетные путешествия…", – сказал эксперт.