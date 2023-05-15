"Воинственный период": астролог назвала самый тяжелый день недели с 15 по 21 мая

Астролог отмечает, что на этой неделе будут проходить важные изменения в социальных структурах, принятие каких-то законов.

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Гороскоп для Украины на неделю / Коллаж Главред, фото pixabay

Неделя для каждого знака зодиака будет направлен на работу, где нужно проявить свое творчество и можно получить хороший результат.

"15 мая разворот Меркурия в директ, в этот день можете сделать старт дела в котором вы уверены, или которое надо сдвинуть с мертвой точки. Далее любые активные действия проводим после 21 мая", - говорит астролог Юлия Погорельченко, пишет Главред.

Астролог отмечает, что 16 мая Юпитер переходит в знак Тельца.

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"Большинство процессов связанных с землями, деньгами, ресурсами будут замедляться и стабилизироваться. Ждем инвестиций в нашу страну. И я мечтаю, что все же наши люди направят их на рост и развитие", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что на этой неделе будут проходить важные изменения в социальных структурах, принятие каких-то законов.

Кто такая Юлия Погорельченко Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Новолуние 19 мая - чего ожидать

"Смена лидеров, идеологий и авторитетов. 19 мая Новолуние - составляем планы, мечтаем. Лучше это делать путем приписывания планов, составлять структуру своего движения вперед, прописывать именно шаги", - сказала Погорельченко.

По словам астролог, 20 и 21 мая будут напряженными.

"Выходные могут быть напряженные, довольно воинственные, желание взять свое силой очень велико. Есть риск травмирования, реагируйте на тревоги, берегите себя, избегайте рискованных действий", - отметила астролог.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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