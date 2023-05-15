УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Воинственный период": астролог назвала самый тяжелый день недели с 15 по 21 мая

Мария Тупик
15 мая 2023, 16:17 обновлено 15 мая, 16:23
117
Астролог отмечает, что на этой неделе будут проходить важные изменения в социальных структурах, принятие каких-то законов.
Гороскоп для Украины на неделю
Гороскоп для Украины на неделю / Коллаж Главред, фото pixabay

Неделя для каждого знака зодиака будет направлен на работу, где нужно проявить свое творчество и можно получить хороший результат.

"15 мая разворот Меркурия в директ, в этот день можете сделать старт дела в котором вы уверены, или которое надо сдвинуть с мертвой точки. Далее любые активные действия проводим после 21 мая", - говорит астролог Юлия Погорельченко, пишет Главред.

Астролог отмечает, что 16 мая Юпитер переходит в знак Тельца.

видео дня

"Большинство процессов связанных с землями, деньгами, ресурсами будут замедляться и стабилизироваться. Ждем инвестиций в нашу страну. И я мечтаю, что все же наши люди направят их на рост и развитие", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что на этой неделе будут проходить важные изменения в социальных структурах, принятие каких-то законов.

Кто такая Юлия Погорельченко

Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Новолуние 19 мая - чего ожидать

"Смена лидеров, идеологий и авторитетов. 19 мая Новолуние - составляем планы, мечтаем. Лучше это делать путем приписывания планов, составлять структуру своего движения вперед, прописывать именно шаги", - сказала Погорельченко.

По словам астролог, 20 и 21 мая будут напряженными.

"Выходные могут быть напряженные, довольно воинственные, желание взять свое силой очень велико. Есть риск травмирования, реагируйте на тревоги, берегите себя, избегайте рискованных действий", - отметила астролог.

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

астролог гороскоп Украина
Реклама

Главное за день

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - эксперт

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - эксперт

16:43 Политика
"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:51 Украина
В Луганске взорвали т. н. "министра внутренних дел ЛНР": он в реанимации – СМИ

В Луганске взорвали т. н. "министра внутренних дел ЛНР": он в реанимации – СМИ

15:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:25

Что сделать, чтобы не рос бурьян: советы, которые нужно знать каждому дачнику

17:24

Забинтована рука и мешки под глазами: больной Лукашенко впервые с 9 мая вышел на публикуВидео

17:06

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой снайпер из ЗакарпатьяВидео

16:55

РФ била по Украине Шахедами с территории Беларуси: Санников раскрыл детали

16:43

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:25

Болезнь "ударила" по сердцу: в Беларуси оппозиция озвучила вероятный диагноз ЛукашенкоВидео

16:18

Защищает дом от злого глаза и приносит удачу: как превратить острый перец в сильнейший оберег

16:17

"Воинственный период": астролог назвала самый тяжелый день недели с 15 по 21 маяВидео

15:53

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
15:51

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:47

Оторваться от него невозможно: самый вкусный и легкий чизкейк из 3 ингредиентов - рецептВидео

15:42

Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

15:40

В Луганске взорвали т. н. "министра внутренних дел ЛНР": он в реанимации – СМИВидео

15:37

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – СтолтенбергВидео

15:32

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:24

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:16

Три знака зодиака будут безумно успешны летом 2023: кому улыбнется фортуна

14:55

Удары по ЧФ в Севастополе: эксперт назвал цели для дальнобойных ракет Storm Shadow

14:51

Пуля застряла в буханке: жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб

14:46

Следом за Земфирой: Галкин требует, чтобы с него сняли статус иноагента - росСМИВидео

Реклама
14:42

У Путина подняли вой из-за передачи Украине от Британии беспилотников дальностью 200 кмВидео

14:00

Беларусь могла бы помочь моментально завершить войну в Украине – СанниковВидео

13:57

"Никто не держит в ЕС": в Чехии жестко ответили на нытье Орбана насчет Евросоюза

13:26

ГУР – о "предложении Пригожина" по Бахмуту: Украина будет освобождать свои территорииВидео

13:25

Стало известно имя первого тренера нового сезона музыкального проекта Голос країниВидео

12:57

Оккупанты ударили по больнице в Авдеевке: ракеты РФ убили четырех человек

12:52

Головоломка для наиболее остроглазых: нужно за 10 секунд найти странную корону

12:46

Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

12:21

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

11:57

"Варварство Путина не должно быть вознаграждено": Сунак призвал Запад к решительной поддержке ВСУВидео

11:54

Истребители F-16 для Украины: Британия начинает обучение пилотов ВСУ

11:44

РФ волнуется из-за бессилия своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка БританииВидео

11:37

Вероятность отравления Лукашенко: белорусский оппозиционер объяснил план КремляВидео

11:27

"Подарок для Путина": чехи собрали $2,3 млн и купили ВСУ установку RM-70 и 365 снарядов

10:51

"В Минске встречал людей-копий Лукашенко": политик рассказал, есть ли у диктатора двойникВидео

10:21

Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 кмВидео

10:15

Выборы 2023: ни один из кандидатов в президенти Турции не набирает 50%Видео

10:11

Суперголоволомка на внимательность: нужно найти ребенка на самокате среди толпы

09:58

Россия собрала 152 тыс. войск в Запорожской и Херсонской областях и готовится к "обороне" – ГУРВидео

09:46

Взрывы прогремели в оккупированных Луганске и Токмаке: подробности мощной "бавовны"Видео

Реклама
09:19

После Парижа Зеленский отправился в Лондон на встречу с Сунаком

09:16

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – СырскийВидео

09:05

Разберутся с головоломкой только зоркие гении: нужно найти пингвина в грязной комнате

09:00

Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ - The Washington Post

09:00

У Лукашенко могут отобрать власть, Россия будет готова воевать с Беларусью - СанниковЭксклюзив

08:57

Россия изменила тактику ракетных атак на Украину: ISW раскрыл планы оккупантов

08:30

"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолетВидео

08:17

Развернутся ли российские танки на Москву?мнение

08:15

ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepStateВидео

07:44

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять