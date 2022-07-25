Война в Украине быстро обострится: когда начнется опасный период - прогноз астролога

Война в Украине может обостриться / Коллаж УНИАН, pixabay.com

Война в Украине может быстро обостриться и произойдет это уже в августе. Об этом заявила астролог Ангелина Вакулина, сообщает УНИАН.

Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также в октябре и сентябре.

"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к Новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", – написала Вакулина.

Уже в конце июля, по данным астролога, в Украине активизируются боевые действия и продержатся до конца лета.

Читайте также"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войне

Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление русских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.

По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, в июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

Другие новости: