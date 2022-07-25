Война в Украине быстро обострится: когда начнется опасный период - прогноз астролога

По данным астролога, с конца июля в Украине активизируются боевые действия.
Война в Украине может быстро обостриться и произойдет это уже в августе. Об этом заявила астролог Ангелина Вакулина, сообщает УНИАН.
Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также в октябре и сентябре.
"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к Новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", – написала Вакулина.
Уже в конце июля, по данным астролога, в Украине активизируются боевые действия и продержатся до конца лета.
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Напомним, ранее таролог Елена Бюн заявила о том, что в мае четко вырисовывается отступление русских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление.
По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, в июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.
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