'Зеленый свет' от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

Волна приключений и приятных перемен накроет пять знаков зодиака, говорят астрологические знатоки.

https://horoscope.glavred.info/zelenyy-svet-ot-fortuny-kakim-top-5-znakam-ochen-povezet-v-konce-sentyabrya-10700651.html Ссылка скопирована

Кому повезет уже скоро / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное:

Пять знаков зодиака получат "зеленый свет" от Вселенной в конце сентября

Вселенная готовит сюрпризы для Скорпионов, Тельцов, Раков, Козерогов и Львов

Следующая неделя станет переломной для пяти знаков зодиака. Вселенная откроет перед ними новые возможности, подарит неожиданные события и шанс почувствовать настоящую радость, пишет Главред со ссылкой на Pure Wow.

Скорпион

Для Скорпионов наступает время смелых решений. Звезды поддержат в реализации давних мечтаний и планов. Вы почувствуете прилив энергии и уверенность в себе, а потому сможете без колебаний начать новые дела, наладить отношения или сделать важный шаг вперед.

видео дня

Телец

Тельцы наконец найдут внутреннее равновесие. Если в последнее время вы чувствовали усталость от обязанностей или нереализованных замыслов, то на этой неделе сможете восстановить гармонию. Уделите внимание себе, своим потребностям и настоящим желаниям. Даже маленькие изменения принесут ощутимое облегчение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Раков ждут приятные трансформации. Хотя придется попрощаться с чем-то привычным, на смену придет что-то теплое и важное. Вселенная намекает: иногда расставание открывает дверь к счастью. Новые впечатления, хобби или дружеские встречи вернут вам внутреннюю гармонию.

Козерог

Козероги откроют для себя новые идеи и знакомства. Не спешите в путешествия или гнаться за целями - сосредоточьтесь на том, что действительно приносит удовольствие. Открытое общение и готовность принять новое позволят получить неожиданные, но очень приятные результаты.

Лев

Для Львов неделя станет временем решения финансовых и семейных вопросов. Наконец появится шанс расставить приоритеты и усилить то, что для вас действительно важно. Небольшие успехи в бытовых делах придадут уверенности и помогут в реализации больших планов.

Также астрологи рассказали о знаках, которые осенью удивят всех - 4 счастливчика, которые скоро раскроют свой потенциал.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред