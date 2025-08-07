Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

Этот четверг в китайском гороскопе - это день установления.

Какие знаки зодиака ждет судьбоносная возможность / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто может заключить важную сделку 7 августа

Какой знак зодиака ждет поворотный момент

Астрологи предсказывают, что в четверг, 7 августа, трем китайским знакам зодиака нужно будет сделать важный шаг, который повлияет на будущее.

YourTango сообщает, что этот четверг - день установления, который, согласно китайской астрологии, направлен на обеспечение чего-то, что останется надолго. В это время создаются возможности, которые являются одновременно стратегическими и долговременными, передает Главред.

Каким китайским знакам зодиака нужно сделать важный шаг

Обезьяна

В этот день вы будете находиться в редком влиятельном положении. Разговоры идут в правильном направлении, люди реагируют быстрее, чем обычно, а небольшие риски, на которые вы идете, имеют больше шансов на успех. Вы можете заключить сделку раньше запланированного срока или закрепить сотрудничество.

Дракон

В четверг вы поймаете попутный ветер, почувствуете силу и много энергии. Вы можете увидеть возможность, которую упустили другие. Ваша удача не будет случайной. Это тот самый поворотный момент, которого вы ждали и которому вы будете радоваться в будущем.

Крыса

7 августа усилится ваша природная способность принимать разумные, быстрые решения. Вам могут предложить что-то, что кажется сокращенным путем к вашей цели. Вам не придется преодолевать много трудностей, потому что вы уже готовы. Ваша удача может прийти в виде покупки по идеальной цене, проекта, который мгновенно наберет обороты, или кого-то, кто свяжет вас именно с тем, с кем вам нужно было встретиться.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

