Жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему: кого ждет грандиозный прорыв

С 3 сентября Марс переходит в прямое движение, открывая уникальное окно возможностей для трёх знаков зодиака.

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С 3 сентября жизнь представителей трёх знаков зодиака изменится к лучшему / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака смогут улучшить свою жизнь после 3 сентября

Как Марс поможет им решиться на важные изменения

Кому стоит оставить прошлое позади и действовать решительнее

С 3 сентября жизнь трех знаков зодиака может заметно измениться к лучшему. Переход Марса к прямому движению поможет представителям этих знаков набраться смелости и наконец-то сделать шаги, на которые они долго не решались.

Главред выяснил, кому Марс поможет выйти из привычного круга, избавиться от сомнений и начать двигаться к желаемым изменениям.

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Как пишет YourTango, мощный транзит Марса может помочь сосредоточиться на главном и понять, какие решения необходимы для улучшения жизни. В некоторых случаях это будет означать отказ от старых шаблонов и готовность действовать, не оглядываясь назад.

Близнецы

Для Близнецов с 3 сентября может начаться период активных перемен. Представители этого знака давно понимают, что улучшение жизни в значительной степени зависит от их собственной готовности действовать, однако раньше сомнения могли мешать сделать первый шаг.

Во время прямого хода Марса Близнецы могут почувствовать более сильное желание работать над собой и менять то, что их больше не устраивает. Вместо постоянных размышлений появится готовность переходить к конкретным действиям.

Согласно астрологическому прогнозу, этот период будет способствовать реализации целей, которые представители знака давно откладывали. Марс может придать им решимости и помочь наконец-то начать изменения.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Дева

Для Дев этот период может стать переломным. Представители этого знака могут осознать, что больше не хотят оставаться в ситуации, которая их не устраивает, и что именно они способны самостоятельно изменить обстоятельства.

Прямое движение Марса усилит желание действовать и использовать появляющиеся возможности. Девы могут оказаться перед выбором: оставить всё как есть или сделать шаг к новому этапу жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Согласно прогнозу, представителям этого знака не стоит бояться перемен. Решительность и готовность брать на себя ответственность за собственные решения помогут им двигаться вперед, не сожалея об упущенных возможностях.

Стрелец

Для Стрельцов в период после 3 сентября важным станет опыт, накопленный в прошлом. Даже сложные ситуации, через которые пришлось пройти представителям этого знака, могли дать им ценные уроки, которые теперь можно использовать в своих интересах.

Во время прямого движения Марса Стрельцы смогут взглянуть на прошлые ошибки более спокойно. Им не нужно возвращаться к старым проблемам - достаточно сделать правильные выводы и не повторять прежних ошибок.

Этот период может стать для Стрельцов временем внутренней трансформации. Сосредоточенность на собственных целях и вера в себя помогут представителям этого знака сделать важные шаги и постепенно улучшить свою жизнь.

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