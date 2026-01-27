Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастье

Астролог Элизабет Бробек определила тройку знаков зодиака, для которых звезды готовят "зеленый свет" во всех сферах.

Гороскоп на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

2025 год стал для многих периодом испытаний, напряжения и внутренних сомнений. Однако в 2026-м для трех знаков зодиака жизнь ощутимо облегчится, а события начнут складываться значительно благоприятнее.

Главред узнал, для каких знаков зодиака к концу 2026 года жизнь станет лучше. Мощные астрологические сдвиги этого года станут переломным моментом, открыв новые возможности там, где раньше царили застой и неопределенность, утверждает астролог Элизабет Бробек.

Овен

Для Овнов 2026 год обещает стать настоящим прорывом. По прогнозу Бробек, это будет ваш год, наполненный хорошей кармой и позитивными изменениями. Уже с февраля вы начнете замечать, как обстоятельства постепенно складываются в вашу пользу. Сатурн и Нептун войдут в ваш знак, усиливая внутреннюю силу, влиятельность и способность вести за собой других.

Вместе с этим возрастет и ответственность. Астролог советует действовать взвешенно, не торопиться с решениями и контролировать эмоции. Терпение и стратегическое мышление помогут не только получить признание, но и удержать достигнутые позиции, сохранив внутреннее равновесие.

Весы

Весы в 2025 году много работали, часто не видя мгновенного результата. Именно поэтому 2026-й станет для вас временем заслуженной отдачи. Все, во что вы вкладывали силы раньше, начнет материализовываться и приносить плоды.

Как отмечает Бробек, вы уже заложили фундамент жизни, о которой мечтали, даже если раньше это казалось бесполезным или слишком сложным. В 2026 году для Весов активируется хорошая карма: появится больше стабильности, легкости и уверенности в завтрашнем дне, а многие сферы жизни заметно улучшатся.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов 2026 год станет началом яркого периода самореализации. Астролог называет его годом "великого сияния", когда вы все чаще будете чувствовать себя главной фигурой в любом пространстве - на работе, среди друзей или на публичных мероприятиях. Люди будут тянуться к вам, а навыки общения и налаживания связей принесут ощутимые результаты.

Кроме профессионального роста, жизнь в целом станет легче и приятнее. 2026 год может принести больше романтики, новые знакомства или даже начало важных отношений. Для Львов это время, когда уверенность в себе соединится с поддержкой обстоятельств, открывая путь к истинному удовольствию от жизни.

О перроне: Элизабет Бробек Элизабет Бробек — американская астролог, автор и популярный комментатор по вопросам современной астрологии. Она специализируется на интерпретации долгосрочных астрологических циклов, влиянии планетарных транзитов на личную жизнь, карьеру и эмоциональное состояние человека. Бробек получила широкую известность благодаря публикациям в западных СМИ и сотрудничеству с популярными онлайн-платформами, в частности YourTango, где регулярно делится прогнозами для знаков зодиака и анализирует ключевые астрологические события года.

