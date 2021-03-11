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Астролог назвал худшие дни для поездок в марте 2021

11 марта 2021, 05:33
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Эксперт спрогнозировал, когда есть угроза опозданий.

Астролог сообщил, что 23 и 24 марта – неблагоприятные дни для поездок
Влад Росс сообщил, что 23 и 24 марта – неблагоприятные дни для поездок / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что поездки не стоит назначать на неблагоприятные дни – это 23 и 24 число.

В эти дни есть угроза поломок, задержек в дороге и опозданий, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что 20 марта будет самое благоприятное время для поездок на небольшие расстояния, пеших прогулок, походов и путешествий автостопом.

"…На море лучше отправляться… 22-23… Развлекательные поездки и мероприятия, походы в театры, парки, на аттракционы лучше запланируйте на… 25-29 марта", – посоветовал астролог.

  • Ранее Влад Росс говорил, что первые 20 дней марта – лучшее временя для романтики. Астролог отметил, что с 18 по 29 число лучше всего пользоваться сайтами знакомств, завязывать романтические знакомства и назначать встречи.
  • Эксперт подчеркивал, что после 21 марта наступит время для несерьезных любовных связей.
  • Напомним, российский астролог Василиса Володина прогнозировала, что самый напряженным периодом марта будет 18-28 число. По ее словам, в это время есть угроза недоразумений и травм.

Справка. Почти весь март – период людей, которые родились под знаком Зодиака Рыбы (19 февраля – 20 марта). Рыбам приписывают непостоянство. Всего есть 12 зодиакальных представителей.

Влад Росс Гороскоп на март
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