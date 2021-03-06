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Астролог назвал худший период для Раков в марте

6 марта 2021, 21:41
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В определенный период представителям водной стихии противопоказан риск, поделился эксперт.

Влад Росс поделился, что в конце марта Раки могут столкнуться с проблемами
В конце марта Раки могут столкнуться с проблемами, спрогнозировал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Рака и отметил, что для представителей этого знака Зодиака самыми неблагоприятными будут последние десять дней месяца.

В последнюю декаду марта Ракам грозят проблемы в деятельности и на работе, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник посоветовал в это время воздержаться от риска – лучше не делать финансовые вложения и ставки.

"…В первой половине месяца у Рака все будет хорошо… Все будет складываться благоприятно, в том числе в дальних поездках. Если Рак давно не отдыхал, в это время он смело может отправиться на отдых...", – заявил эксперт.

Влад Росс говорил, что первая половина марта – подходящее время для поиска предков, получения тайных сведений, консультации с психологом или астрологом, а также изучения оккультных наук.

  • Ранее появился гороскоп для Рака на 2021 год. Астрологи спрогнозировали, что представителям этого знака Зодиака светит удача, однако они сами могут себе все испортить, если будут лениться.
  • Эксперты добавили, что в жизни Раков возможен переворот. Ракам спрогнозирован и спокойный период – он может продлиться с середины лета до начала сентября.

Знак Зодиака Рак

Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.

Влад Росс Гороскоп на март Рак гороскоп
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