Астролог назвал худший период для Раков в марте

В определенный период представителям водной стихии противопоказан риск, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Рака и отметил, что для представителей этого знака Зодиака самыми неблагоприятными будут последние десять дней месяца.
В последнюю декаду марта Ракам грозят проблемы в деятельности и на работе, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник посоветовал в это время воздержаться от риска – лучше не делать финансовые вложения и ставки.
"…В первой половине месяца у Рака все будет хорошо… Все будет складываться благоприятно, в том числе в дальних поездках. Если Рак давно не отдыхал, в это время он смело может отправиться на отдых...", – заявил эксперт.
Влад Росс говорил, что первая половина марта – подходящее время для поиска предков, получения тайных сведений, консультации с психологом или астрологом, а также изучения оккультных наук.
- Ранее появился гороскоп для Рака на 2021 год. Астрологи спрогнозировали, что представителям этого знака Зодиака светит удача, однако они сами могут себе все испортить, если будут лениться.
- Эксперты добавили, что в жизни Раков возможен переворот. Ракам спрогнозирован и спокойный период – он может продлиться с середины лета до начала сентября.
Знак Зодиака Рак
Всего насчитывается 12 знаков Зодиака. Рак – один из трех водных знаков. Раками считаются люди, которые родились в период с 22 июня по 22 июля.