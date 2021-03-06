Астролог назвал худший период для Раков в марте

В конце марта Раки могут столкнуться с проблемами, спрогнозировал астролог / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Рака и отметил, что для представителей этого знака Зодиака самыми неблагоприятными будут последние десять дней месяца.

В последнюю декаду марта Ракам грозят проблемы в деятельности и на работе, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник посоветовал в это время воздержаться от риска – лучше не делать финансовые вложения и ставки.

"…В первой половине месяца у Рака все будет хорошо… Все будет складываться благоприятно, в том числе в дальних поездках. Если Рак давно не отдыхал, в это время он смело может отправиться на отдых...", – заявил эксперт.

Влад Росс говорил, что первая половина марта – подходящее время для поиска предков, получения тайных сведений, консультации с психологом или астрологом, а также изучения оккультных наук.

Ранее появился гороскоп для Рака на 2021 год. Астрологи спрогнозировали, что представителям этого знака Зодиака светит удача, однако они сами могут себе все испортить, если будут лениться.

Эксперты добавили, что в жизни Раков возможен переворот. Ракам спрогнозирован и спокойный период – он может продлиться с середины лета до начала сентября.