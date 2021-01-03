Астролог назвал пруна января №1

Представителям одного знака Зодиака светит успех в рабочей сфере, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что первыми в списке счастливчиков являются Тельцы.
Тельцам спрогнозирован рабочий и карьерный успех, сообщил эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что представителям этого знака может пойти на пользу смена работы и путешествия в далекие государства.
"…Тельца ждет достижение целей, а также огромные возможности добиться материального успеха, поскольку Венера в Козероге будет гармонично расположена по отношению к Тельцу", – объяснил астролог.
- Ранее Влад Росс предупредил, что 2021-й будет самым сложным для Тельцов.
- Астролог посоветовал представителям этого знака Зодиака оставаться начеку и не поддаваться сомнительным соблазнам.
Знак Зодиака Телец
Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.
Автор: Екатерина Присяжнюк