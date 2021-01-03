Астролог назвал пруна января №1

Тельцам в январе спрогнозирован рабочий успех, поделился астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года для всех знаков Зодиака и отметил, что первыми в списке счастливчиков являются Тельцы.

Тельцам спрогнозирован рабочий и карьерный успех, сообщил эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что представителям этого знака может пойти на пользу смена работы и путешествия в далекие государства.

"…Тельца ждет достижение целей, а также огромные возможности добиться материального успеха, поскольку Венера в Козероге будет гармонично расположена по отношению к Тельцу", – объяснил астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что 2021-й будет самым сложным для Тельцов.

Астролог посоветовал представителям этого знака Зодиака оставаться начеку и не поддаваться сомнительным соблазнам.