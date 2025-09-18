Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Мария Николишин
18 сентября 2025, 04:30
1507
Китайских знаков зодиака ждет День посвящения.
Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака
Какой знак зодиака погрузится в любовь 18 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака получит удачу в любви
  • Кто наберется неожиданного мужества

Пять китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь удачу и любовь, которые станут настоящим поворотным моментом. Астрологи предсказывают, что это произойдет уже в четверг, 18 сентября.

В YourTango рассказали, что четверг - День посвящения, который пройдет под знаком Металлического Тигра. Такие дни в китайской астрологии символизируют новые начинания, первые шаги и запуск энергии, которые повлияют на будущее. В это время все становится острее, смелее и более прямым, передает Главред.

видео дня

Для каких китайских знаков зодиака начнется новая глава в жизни 18 сентября

Тигр

В этот день удача в любви найдет вас. Кто-то из ваших близких может наконец увидеть вашу истинную глубину, потому что вы перестанете прятаться за случайными шутками. Признание, жест или даже просто проявление своих истинных чувств притягивает именно ту связь, к которой вы стремились.

Змея

18 сентября вы можете почувствовать тягу переписать одну часть вашей романтической истории. Это может выглядеть как смелость любить по-другому или наконец провести границу с образцом, который вы отказываетесь повторять. Удача в любви заключается в создании пространства для отношений, которые являются действительно взаимными.

Собака

Четверг активирует ваше естественное желание защищать и быть защищенным. Для вас удача в любви появляется, когда кто-то доказывает, что готов встретиться с вами с преданностью, а не просто словами. Нежный момент, жест верности или откровение могут повернуть ваше сердце в неожиданном направлении.

Лошадь

Этот день будет побуждать вас прыгнуть в чувства, прежде чем вы задумаетесь. Удача в любви появляется, когда вы выбираете движение, а не колебания. Будь то в романтике или в углубленной близости с кем-то, вы получите доказательство того, что страсть в сочетании с искренностью не угасает.

Кролик

Четверг придаст вам мужества, о котором вы даже не мечтали. Любовная удача протекает через разговоры или моменты, которые будто перезагружают тон отношений. Вы можете осознать, что, говоря свою правду, какой бы уязвимой она ни была, вы наконец открываете дверь к любви, которая чувствуется безопасной и настоящей.

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп кролик гороскоп змея гороскоп лошадь гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

08:36Война
Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

06:39Война
В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для Украины

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену Сулеймана

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену Сулеймана

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

Последние новости

08:39

Пожары, отключения света и закрытые аэропорты: ночью в РФ прогремели взрывы

08:36

Герасимов обманывает Путина и рассказывает о сомнительных "победах" - Reuters

07:30

Пьяный сотрудник ТЦК устроил три ДТП в Тернополе: его задержали

07:10

Где три различия между спортсменками: ответ надо найти за 23 секунды

06:39

Атака дронов на Киевскую область: горят склады и жилой дом

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
06:16

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везениеВидео

06:10

Путинская Россия полностью не соответствует перечню ценностеймнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой-туристом за 31 секунду

05:26

Как идеально нарезать лук: звезда Мастер Шеф рассказала о секретном движении ножом

Реклама
04:30

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

04:16

Экс-узник Кремля рассказал, как изменилось отношение к россиянам после плена

03:55

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

03:26

Коридор Затмений изменит жизнь ТОП-5 знаков зодиака: кто начнет все с нуля

03:13

Трамп в Лондоне: США и Британия заговорили об Украине

02:22

Вселенная на их стороне: ТОП-4 знака зодиака, которые находятся под защитой космоса

01:55

В Польше приняли закон об украинцах: какие ограничения и правила вступят в силу

01:30

Потап раскрыл правду, куда на самом деле исчезла Настя Каменских

01:03

Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

01:01

Угроза с неба: офицер рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

Реклама
17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Топливо готовится подорожать: эксперт спрогнозировал, как могут измениться цены на АЗС

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

Реклама
19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять