Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Китайских знаков зодиака ждет День посвящения.

Пять китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь удачу и любовь, которые станут настоящим поворотным моментом. Астрологи предсказывают, что это произойдет уже в четверг, 18 сентября.

В YourTango рассказали, что четверг - День посвящения, который пройдет под знаком Металлического Тигра. Такие дни в китайской астрологии символизируют новые начинания, первые шаги и запуск энергии, которые повлияют на будущее. В это время все становится острее, смелее и более прямым, передает Главред.

Для каких китайских знаков зодиака начнется новая глава в жизни 18 сентября

Тигр

В этот день удача в любви найдет вас. Кто-то из ваших близких может наконец увидеть вашу истинную глубину, потому что вы перестанете прятаться за случайными шутками. Признание, жест или даже просто проявление своих истинных чувств притягивает именно ту связь, к которой вы стремились.

Змея

18 сентября вы можете почувствовать тягу переписать одну часть вашей романтической истории. Это может выглядеть как смелость любить по-другому или наконец провести границу с образцом, который вы отказываетесь повторять. Удача в любви заключается в создании пространства для отношений, которые являются действительно взаимными.

Собака

Четверг активирует ваше естественное желание защищать и быть защищенным. Для вас удача в любви появляется, когда кто-то доказывает, что готов встретиться с вами с преданностью, а не просто словами. Нежный момент, жест верности или откровение могут повернуть ваше сердце в неожиданном направлении.

Лошадь

Этот день будет побуждать вас прыгнуть в чувства, прежде чем вы задумаетесь. Удача в любви появляется, когда вы выбираете движение, а не колебания. Будь то в романтике или в углубленной близости с кем-то, вы получите доказательство того, что страсть в сочетании с искренностью не угасает.

Кролик

Четверг придаст вам мужества, о котором вы даже не мечтали. Любовная удача протекает через разговоры или моменты, которые будто перезагружают тон отношений. Вы можете осознать, что, говоря свою правду, какой бы уязвимой она ни была, вы наконец открываете дверь к любви, которая чувствуется безопасной и настоящей.

