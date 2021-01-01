"Будущие мультимиллионеры": астролог сказал, кому в 2021-м светят огромные деньги

Козерогам спрогнозирован денежный успех / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака и отметил, что перед Козерогами, рационально перестроившим себя в 2020-м, откроются новые деловые горизонты, которые принесут завидное имущество и огромные деньги.

Деловой успех светит настоящим труженикам, которые безупречно делают свою работу, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что некоторые Козероги даже могут стать мультимиллионерами.

По его словам, для представителей этого знака самым удачным временем будет середина апреля – середина сентября.

"…Особенно удачными в 2021 году будут дела, связанные с недвижимостью, строительством, ремонтом, обустройством быта и банковской деятельностью", – заявил Росс.

Эксперт отметил, что несмотря на увеличение дохода, некоторым Козерогам может не хватать денег.

Ранее Влад Росс сообщил, что первые три месяца 2021 года будут суперуспешными для Весов.

Астролог добавил, что благодаря финансовому чутью представители этого знака Зодиака могут выйти на очень выгодные сделки.