Для кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака

Весам спрогнозировано суперуспешное начало 2021 года / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака и поделился, что начало года будет суперуспешным для Весов.

Для Весов первые три месяца будущего года – суперуспешный период, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в начале 2021-го финансовое чутье может вывести Весов на очень выгодные соглашения.

"Благодаря усилению дара предвидения и интуиции Весы чаще обычного смогут оказываться в нужное время и в нужном месте…", – отметил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что самым сложным 2021 год будет для Тельцов.

Астролог предупредил, что в январе и в феврале Тельцам грозит энергетический спад и перегрузки. Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака расставаться с нелюбимыми делами.