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Для кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака

31 декабря 2020, 08:43
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Одному знаку Зодиака чутье поможет выйти на очень выгодные сделки, сообщил астролог.

Одному знаку Зодиака спрогнозировано суперуспешное начало 2021 года – Гороскоп 2021 Весы
Весам спрогнозировано суперуспешное начало 2021 года / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака и поделился, что начало года будет суперуспешным для Весов.

Для Весов первые три месяца будущего года – суперуспешный период, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в начале 2021-го финансовое чутье может вывести Весов на очень выгодные соглашения.

"Благодаря усилению дара предвидения и интуиции Весы чаще обычного смогут оказываться в нужное время и в нужном месте…", – отметил астролог.

  • Ранее Влад Росс говорил, что самым сложным 2021 год будет для Тельцов.
  • Астролог предупредил, что в январе и в феврале Тельцам грозит энергетический спад и перегрузки. Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака расставаться с нелюбимыми делами.

Знак Зодиака Весы

В зодиакальном круге насчитывается 12 знаков. Весы – один из трех воздушных знаков. Весами считаются люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября.

Влад Росс гороскоп Весы гороскоп на 2021 год гороскоп 2021
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