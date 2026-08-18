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Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап

Мария Николишин
18 августа 2026, 04:30
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В китайском гороскопе Дни стабильности символизируют новое начало.
Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап
Для кого одиночество наконец закончится / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому улыбнется удача в личной жизни
  • Какие знаки зодиака забудут об одиночестве

Одиночество начинает заканчиваться для четырех китайских знаков зодиака после 18 августа. В китайском гороскопе вторник - это День стабильности, которым управляет энергия Деревянной Крысы.

Астрологи YourTango отмечают, что Дни стабильности символизируют новое начало и закладывают фундамент для развития. Такое сочетание помогает грусти исчезнуть, пишет Главред.

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Для кого закончится период одиночества

Коза

18 августа одиночество для вас закончится, потому что вы будете вкладывать свою энергию в работу. Вы знаете, что у вас есть все необходимое, чтобы добиться большого успеха в жизни. Вы готовы делать то, чего другие не хотят, поэтому производите впечатление командного игрока, который доводит дело до конца.

Обезьяна

Ваша любознательная натура не позволит вам долго сидеть на месте. Вместо того чтобы позволить скуке сдерживать вас и заставлять скучать, вы решите что-нибудь сделать, чтобы полностью изменить ход дня. В частности, вы можете связаться с кем-то, кто вас развеселит.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Петух

Вы изредка задумываетесь о том, чтобы пригласить людей к себе в гости. Однако 18 августа вы передумаете. Вам покажется, что компания - это отличная идея, и на самом деле принять гостей - не такое уж большое дело. Вы можете устроить непринужденную, незапланированную встречу у себя дома.

Крыса

Вы находитесь в состоянии неопределенности, и 18 августа это должно прекратиться. Вы хотите быть тем человеком, который достигает своих личных целей. Настало время перемен, и они должны начаться с составления плана действий. Когда план будет готов, все, что вам нужно сделать дальше, - это первый шаг.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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