Фортуна будет на стороне пяти знаков зодиака 23 августа: кто среди счастливчиков

По китайскому гороскопу эта суббота пройдет под знаком стабильного дня.

Кому улыбнется фортуна в субботу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У какого знака зодиака упадет бремя с плеч 23 августа

Кого может ждать важный шанс

Астрологи говорят, что сразу пять китайских знаков зодиака привлекут фортуну в свою жизнь уже в субботу, 23 августа.

YourTango рассказывает, что эта суббота пройдет под знаком стабильного дня. Такие дни ценятся в китайской астрологии за их надежность и отсутствие хаоса в целом. Они помогают скрепить выбор, сделки и моменты в нечто целое и долговечное, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждет стабильная и большая удача 23 августа

Крыса

В этот день Вселенная окажет вам дополнительное влияние. Вас будут слышать, ваши слова будут иметь вес, и люди охотнее будут соглашаться или поддерживать вас, чем обычно. Планы складываются без особых усилий, и то, что когда-то казалось борьбой с сопротивлением, теперь протекает с легкостью.

Дракон

В субботу у вас появится шанс стабилизировать что-то, что казалось неопределенным. Это может выглядеть как финансовое облегчение, заверение в отношениях или даже долгожданный ответ, приходящий в идеальное время.

Обезьяна

23 августа усилятся ваши острые инстинкты. В субботу вы заметите закономерности, которые другие пропускают, что делает этот день замечательным для принятия решений, особенно в любви или деньгах. Ваш достаток придет от того, что вы используете правильную возможность, прежде чем она исчезнет, и действуете быстро.

Свинья

В этот день вы можете построить прочные связи, особенно с людьми, которые важны для вашего роста. Ожидайте слова поддержки, жеста щедрости или даже предложения, которое снимет бремя с ваших плеч.

Лошадь

В субботу в вашей жизни может наступить ясность. У вас может появиться шанс сделать шаг назад и сделать другой выбор. Вкладываете свою энергию в то, что действительно имеет значение и это приведет к прогрессу.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

