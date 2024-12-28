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Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходов

Анна Ярославская
28 декабря 2024, 14:28
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В новом году Дев ждут перемены в личной жизни. Анжела Перл раскрыла детали.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Дев на 2025 год от Анжелы Перл / Анжела Перл, гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как Нептун и Сатурн в 2025 году повлияют на Дев
  • Какие отношения могут разрушиться в новом году
  • Когда Девы встретят свою любовь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Дев и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Дев ждут перемены в личной жизни - есть очень большой шанс встретить свою любовь в 25 году.

"У вас очень долгое время были две планеты в секторе брака, любви и отношений. Это Нептун и Сатурн, и в этом году они выходят из этого сектора. Если были какие-то препятствия или отношения на расстоянии, вы не могли встретиться или были любовные треугольники или какая то непонятность в отношениях, то теперь все поменяется", - цитирует Главред Анжелу Перл.

С 31 марта по 23 октября Нептун выйдет из седьмого дома (сектора отношений) и войдет в восьмой дом (сектор финансов и интимных отношений), а затем снова вернется в седьмой дом до января 2026 года. Это изменение может привести к тому, что иллюзии и неопределенности в отношениях развеются, и Девы смогут яснее видеть свои отношения. Также прояснятся финансовые вопросы.

Сатурн также покинет седьмой дом и войдет в восьмой дом гороскопа. Это произойдет с 26 мая по 2 сентября. Затем Сатурн вернется в седьмой дом прежде чем окончательно остаться в восьмом доме с февраля 2026 года. Девы будут сталкиваться с серьезными вопросами в отношениях. Если отношения не будут гармоничными, то Сатурн может их разрушить. Однако, если отношения стабильны, это может привести к браку или другим серьезным обязательствам.

Нептун повлияет и на финансовую ситуацию. Девы будут получать доходы из разных источников. Это может быть помощь родителей, партнёра или бизнес отношения с инвестором. Возможно вы получите государственные деньги, алименты, наследство. В целом, доход увеличится.

Как Уран повлияет на Дев

С 8 июля по 9 ноября 2025 года Уран войдет в 10 дом карьеры Дев. У вас появится желание сменить работу, открыть собственный бизнес или реализовать новые идеи. Уран символизирует свободу и новизну, поэтому Девы могут почувствовать необходимость освободиться от традиционных рамок и правил в своей карьере.

Также возможны изменения в статусе, такие как брак с разницей в возрасте или с иностранцем.

Как изменит жизнь Дев Юпитер

Юпитер - планета везения удачи - с 10 июня по 1 июля 2026 года войдет в одиннадцатый дом гороскопа Дев. В это время вы сможете реализовать свои мечты.

У Дев появится возможность расширить свой круг общения - будут новые друзья и единомышленники.

У некоторых роится ребенок. Кто-то встретит любимого человека. Также увеличится активность в социальных сетях, и Девы могут начать вести новые аккаунты или расширять свои существующие соцсети.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Влияние Венеры на жизнь Дев в 2025 году

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной в восьмом доме (сектор финансов и интимных отношений), а затем вернется в седьмой дом (отношений и брака).

В это время Девам нужно будет пересмотреть финансовые вопросы, связанные с общими финансами, кредитами, налогами и другими обязательствами. Не исключено, что вам нужно будет погасить долги или пересмотреть финансовую ситуацию с партнерами.

Также возможно возвращение бывших партнеров. Не исключено, что Девам придет обсуждать вопросы совместных финансов, особенно или в контексте детей.

Кроме того, Венера будет соединяться с кармическим узлом в седьмом доме, что может привести к судьбоносным событиям в отношениях, включая возможность новых знакомств или переосмысления существующих отношений.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Дев на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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