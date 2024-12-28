Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходов

Вы узнаете:
- Как Нептун и Сатурн в 2025 году повлияют на Дев
- Какие отношения могут разрушиться в новом году
- Когда Девы встретят свою любовь
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Дев и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Дев ждут перемены в личной жизни - есть очень большой шанс встретить свою любовь в 25 году.
"У вас очень долгое время были две планеты в секторе брака, любви и отношений. Это Нептун и Сатурн, и в этом году они выходят из этого сектора. Если были какие-то препятствия или отношения на расстоянии, вы не могли встретиться или были любовные треугольники или какая то непонятность в отношениях, то теперь все поменяется", - цитирует Главред Анжелу Перл.
С 31 марта по 23 октября Нептун выйдет из седьмого дома (сектора отношений) и войдет в восьмой дом (сектор финансов и интимных отношений), а затем снова вернется в седьмой дом до января 2026 года. Это изменение может привести к тому, что иллюзии и неопределенности в отношениях развеются, и Девы смогут яснее видеть свои отношения. Также прояснятся финансовые вопросы.
Сатурн также покинет седьмой дом и войдет в восьмой дом гороскопа. Это произойдет с 26 мая по 2 сентября. Затем Сатурн вернется в седьмой дом прежде чем окончательно остаться в восьмом доме с февраля 2026 года. Девы будут сталкиваться с серьезными вопросами в отношениях. Если отношения не будут гармоничными, то Сатурн может их разрушить. Однако, если отношения стабильны, это может привести к браку или другим серьезным обязательствам.
Нептун повлияет и на финансовую ситуацию. Девы будут получать доходы из разных источников. Это может быть помощь родителей, партнёра или бизнес отношения с инвестором. Возможно вы получите государственные деньги, алименты, наследство. В целом, доход увеличится.
Как Уран повлияет на Дев
С 8 июля по 9 ноября 2025 года Уран войдет в 10 дом карьеры Дев. У вас появится желание сменить работу, открыть собственный бизнес или реализовать новые идеи. Уран символизирует свободу и новизну, поэтому Девы могут почувствовать необходимость освободиться от традиционных рамок и правил в своей карьере.
Также возможны изменения в статусе, такие как брак с разницей в возрасте или с иностранцем.
Как изменит жизнь Дев Юпитер
Юпитер - планета везения удачи - с 10 июня по 1 июля 2026 года войдет в одиннадцатый дом гороскопа Дев. В это время вы сможете реализовать свои мечты.
У Дев появится возможность расширить свой круг общения - будут новые друзья и единомышленники.
У некоторых роится ребенок. Кто-то встретит любимого человека. Также увеличится активность в социальных сетях, и Девы могут начать вести новые аккаунты или расширять свои существующие соцсети.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Влияние Венеры на жизнь Дев в 2025 году
Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной в восьмом доме (сектор финансов и интимных отношений), а затем вернется в седьмой дом (отношений и брака).
В это время Девам нужно будет пересмотреть финансовые вопросы, связанные с общими финансами, кредитами, налогами и другими обязательствами. Не исключено, что вам нужно будет погасить долги или пересмотреть финансовую ситуацию с партнерами.
Также возможно возвращение бывших партнеров. Не исключено, что Девам придет обсуждать вопросы совместных финансов, особенно или в контексте детей.
Кроме того, Венера будет соединяться с кармическим узлом в седьмом доме, что может привести к судьбоносным событиям в отношениях, включая возможность новых знакомств или переосмысления существующих отношений.
Смотрите видео - Астрологический прогноз для Дев на 2025 год:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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