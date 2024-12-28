Гороскоп для Львов на 2025 год: откроются границы и придет любовь

В новом году у Львов поменяются мечты и цели, появятся новые амбиции, рассказала Анжела Перл.

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Гороскоп для Львов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое влияние Нептун окажет Львов в 2025 году

Что символизирует Сатурн в 9 доме гороскопа Львов

Какие изменения в личной жизни могут произойти из-за Урана

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Львов и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году много медленных планет поменяют знак, пишет Главред.

В 2025 году Нептун войдет в 9 дом гороскопа Львов и окажет значительное влияние на финансовую ситуацию представителей этого знака зодиак. Это изменение будет происходить с 1 марта по 23 октября 2025 года, а затем Нептун останется в этом доме на 14 лет, начиная с января 2026 года.

Нептун девятом доме символизирует исполнение мечты, медийность и глобальные возможности. Возможно, Львам представится возможность работать за границей или заниматься деятельностью, связанной с международными клиентами.

Также Нептун может изменить финансовую ситуацию в бизнес-партнерствах или у супругов Львов. Как прогнозирует астролог, перемены будут к лучшему. Например, вы начнете получать доходы из новых источников.

Нептун поможет стать популярными известными. Может вы будете на обложке журнала или на телевидении.

Нептун открывает границы. У вас появится возможность много путешествовать или эмигрировать, получить гражданство другой страны, перевести бизнес за границу.

Сатурн и его влияние на жизнь Львов

Сатурн также войдет в девятый дом гороскопа Львов. Эта планета символизирует период роста, обучения и ответственности. Это положение может сделать Львов учителями или коучами, так как Сатурн ассоциируется с дисциплиной, трудом и зрелостью. В этом доме Сатурн может принести уважение за достижения и даже возможность получить награды за работу.

Сатурн будет находиться в 9 доме с 26 мая по 2 сентября 2025 года, а затем с февраля 2026 года на протяжении примерно двух с половиной лет. В этот период можно заниматься планированием шагов, которые Львам нужно предпринять для достижения своих целей, а также с расширением горизонтов через обучение и путешествия.

Львы могут получить вознаграждение за свою работу. Вас представят к какой-то награде или вы будете представлять вашу компанию на конференции или семинаре за границей.

Вы встретите своего учителя в августе. Станете последователем какой-то церкви или веры.

"В последний раз такое положение Сатурна было 29 лет назад. Вы можете вспомнить, что у вас происходило в это время", - добавила астролог.

Что Львам принесет Уран

"Уран символизирует любовь, брак, партнёрство, отношения. Планета была в вашем 10 доме гороскопа с 2018 года. Это дом статуса и достижений целей. Уран мог менять статус. Теперь он входит в 11-й дом гороскопа, который является сектором общения и новых друзей", - рассказала Перл.

Итак, с 8 июля по 9 ноября Уран войдет в 11 дом гороскопа Львов. Это время будет связано с новыми социальными связями, интересами и единомышленниками. У Львов поменяется окружение, появятся новые интересы и возможность общения с людьми, которые разделяют их увлечения.

Также у вас поменяются мечты и цели. У Львов будут новые амбиции, и они могут задаться вопросом, почему ранее не мечтали о том, что теперь кажется важным.

Кроме того, Уран может способствовать появлению новых романтических отношений, особенно с людьми, которые имеют схожие интересы или работают в одной сфере. Это может быть особенно актуально для одиноких Львов.

Очень вероятно, что вы выйдете замуж или женитесь. Причем у вас и вашего партнера может быть разница в возрасте.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Как изменит жизнь Львов Юпитер

С 10 июня 2025 года Юпитер войдет в 12 дом гороскопа Львов и останется там до 1 июля 2026 года. В это время Львов ждет удача, счастье и возможности, которые могут проявиться в различных сферах жизни.

Перед Львами могут открыться новые возможности для поездок, включая переезд в другую страну или работу за границей.

Это время может быть благоприятным для изучения эзотерических тем, психологии и самопознания. Львам стоит обратить внимание на внутренние процессы и исцеление.

Возможно получение финансовой помощи от родственников или друзей, а также неожиданные подарки и наследства.

Кроме того, Юпитер в 12 доме также может указывать на положительные изменения в здоровье, включая успешные медицинские процедуры и обследования.

Что принесет Львам Марс и Венера

Марс будет находиться в знаке Льва с 19 апреля по 18 июня. Этот период будет очень активным в жизни Львов. У вас будет много энергии и сил, что будет способствовать успеху в спорте и других активностях.

Вероятно, что у вас увеличится рабочая нагрузка, будет много дел.

Венера будет ретроградной с 2 марта по 13 апреля. Это не самый удачный момент для вступления в брак или проведения косметических процедур, так как это может привести к разочарованию. В это время Львам стоит пересмотреть свои финансовые дела и отношения.

После 26 августа по 20 сентября Венера будет находиться в прямом положении в знаке Львов, что принесет хорошее настроение, красоту и финансовые возможности. Это время будет особенно благоприятным для публичных выступлений и творчества. Львы будут легко привлекать к себе внимание и любовь окружающих.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Львов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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