Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезет

Вы узнаете:
- Какие важные астрологические события произойдут в 2025 году
- Что Ракам принесут Венера и Плутон
Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Раков и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году энергии поменяются, а Раки станут везунчиками, пишет Главред.
Одно из важных астрологических событий года - переход Юпитера, планеты удачи, везения и подарков судьбы, в знак Рака. Потом он войдёт в сектор денег и увеличит доходы представителей этого знака зодиака.
С 10 июня 2025 года до 2026-го в жизнь Раков придет любовь. Возможно заключение брака и значимые знакомства. Вы встретите свою вторую половинку, родную душу. Родятся дети или внуки. Появятся новые возможности. Вас жде тудача в бизнесе, удачный переезд или эмиграция, выигрыш в суде или получение нового гражданства. Благодаря Юпитеру всё у Раков будет получаться легко. Вы можете получить награду, приз, подарок.
На жизнь Раков повлияет Марс - планета действий, активности, желания, страсти, силы воли. С начала года и до 24 февраля он будет ретроградным. Ракам стоит заняться спортом, начать ходить в спортзал. Марс может убрать вредные привычки.
С 31 марта Нептун - планета творчества и безусловной любви - входит в сектор карьеры, статуса, популярности до 23 октября. С января 2026 года Плутон останется в десятом доме гороскопа Раков на 14 лет. Вы будете знамениты, ваш бизнес станет брендом, а имя увековечат. Возможно вы будете работать за границей. У некоторых Раков будет супруг-иностранец либо начнутся отношения с человеком, который живет за границей.
С 26 мая по 2 сентября Сатурн может принести Ракам брак или развод. Не исключено, что вы возглавите бизнес или решите уйти с работы, сменить специальность, выйти на пенсию.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной в 10-м доме гороскопа. В этот период времени нежелательно вступать в брак. Возможен пересмотр отношений - рабочих, финансовых и романтических.
Плутон войдет в восьмой дом гороскопа на 20 лет. В вашу жизнь придут влиятельные клиенты, изменятся отношения к деньгам, а ваши финансы вырастут. Кроме того, Плутон даст любовный роман и близкие отношения, который изменят вашу жизнь. Вы сможете съехаться с кем-то и у вас будет общий бюджет.
29 марта будет солнечное затмение в десятом доме гороскопа, которое принесет рост популярности, повышение по карьерной лестнице, появятся новые жизненные цели.
Смотрите видео - Астрологический прогноз для Раков на 2025 год:
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