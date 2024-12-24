Гороскоп на 2025 год: какому знаку зодиака невероятно повезет

В новом году Раков ждет заключение брака и значимые знакомства. Вы встретите свою вторую половинку, свидетельствует гороскоп на год.

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Гороскоп для Раков на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события произойдут в 2025 году

Что Ракам принесут Венера и Плутон

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Раков и рассказала, что следующий 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году энергии поменяются, а Раки станут везунчиками, пишет Главред.

Одно из важных астрологических событий года - переход Юпитера, планеты удачи, везения и подарков судьбы, в знак Рака. Потом он войдёт в сектор денег и увеличит доходы представителей этого знака зодиака.

С 10 июня 2025 года до 2026-го в жизнь Раков придет любовь. Возможно заключение брака и значимые знакомства. Вы встретите свою вторую половинку, родную душу. Родятся дети или внуки. Появятся новые возможности. Вас жде тудача в бизнесе, удачный переезд или эмиграция, выигрыш в суде или получение нового гражданства. Благодаря Юпитеру всё у Раков будет получаться легко. Вы можете получить награду, приз, подарок.

На жизнь Раков повлияет Марс - планета действий, активности, желания, страсти, силы воли. С начала года и до 24 февраля он будет ретроградным. Ракам стоит заняться спортом, начать ходить в спортзал. Марс может убрать вредные привычки.

С 31 марта Нептун - планета творчества и безусловной любви - входит в сектор карьеры, статуса, популярности до 23 октября. С января 2026 года Плутон останется в десятом доме гороскопа Раков на 14 лет. Вы будете знамениты, ваш бизнес станет брендом, а имя увековечат. Возможно вы будете работать за границей. У некоторых Раков будет супруг-иностранец либо начнутся отношения с человеком, который живет за границей.

С 26 мая по 2 сентября Сатурн может принести Ракам брак или развод. Не исключено, что вы возглавите бизнес или решите уйти с работы, сменить специальность, выйти на пенсию.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной в 10-м доме гороскопа. В этот период времени нежелательно вступать в брак. Возможен пересмотр отношений - рабочих, финансовых и романтических.

Плутон войдет в восьмой дом гороскопа на 20 лет. В вашу жизнь придут влиятельные клиенты, изменятся отношения к деньгам, а ваши финансы вырастут. Кроме того, Плутон даст любовный роман и близкие отношения, который изменят вашу жизнь. Вы сможете съехаться с кем-то и у вас будет общий бюджет.

29 марта будет солнечное затмение в десятом доме гороскопа, которое принесет рост популярности, повышение по карьерной лестнице, появятся новые жизненные цели.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Раков на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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