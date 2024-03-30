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Гороскоп на апрель 2024 для Овнов: астролог назвала самые сложные дни

Анна Ярославская
30 марта 2024, 11:58
У Овнов, которые отмечают день рождения с 7 по 9 апреля, в течение ближайшего года очень круто поменяется жизнь, рассказала Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Овен - Гороскоп на апрель 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Овнов. Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - зависть.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, начнется месяц с солнечного затмения 8 апреля. У Овнов, которые отмечают день рождения в этот день или 7 и 9 числа, в течение ближайшего года очень круто поменяется жизнь.

По словам астролога, затмение подействует на всех Овнов. Его влияние можно будет ощущать в течение примерно трех месяцев.

"Что-то новое придет в вашу жизнь, это могут быть новые планы, новый путь в любой сфере жизни - в сфере вашего личностного роста, брака, развода, работы, карьеры, места жительства, переезда, детей. Ваши намерения могут корректироваться благодаря этому затмению", - сказала астролог.

Она добавила, что затмение — это всегда прогресс, поскольку Вселенная будет вас корректировать, направлять.

10-11 апреля будут самыми сложными днями месяца.

С 1 по 25 апреля Меркурий будет ретроградным. В жизнь Овнов может вернуться человек из прошлого. Что-то придется переделывать, могут возникать ошибки. Возможны задержки, опоздания, потеря ключей, телефона или паспорта, ошибка в документах, перенос каких-то встреч, смена дат.

"Очень здорово в этом месяце что-то улучшать, переделывать или доделывать, заканчивать. Возможно у вас на что-то не хватало времени, наконец-то вы закончите и доделаете", - добавила специалист.

6 апреля Венера - планета красоты, денег, любви - входит в знак Овна до 30 апреля.

"Вы будете светиться, выглядеть хорошо. Когда Венера в нашем знаке, вы будете привлекать внимание своим хорошим настроением, будете излучать свет. Венера — это подарки, цветы, комплименты, любовь. Правда, когда мы знакомимся с кем-то во время ретро Меркурия, то потом можем разочароваться. Бывший возлюбленный вернется в вашу жизнь, могут возобновиться отношения", - свидетельствует гороскоп на апрель 2024 для Овнов.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера с Ураном в вашем втором доме гороскопа, который отвечает за деньги, финансы, за то, чем вы владеете.

"И это две сильные планеты. Когда они соединяются, они могут дать финансовую возможность. Вам вернут деньги, или будет неожиданный финансовый сюрприз. Возможна смена доходов", - рассказала Перл.

Уран — планета перемен и неожиданностей. Так как Юпитер — хорошая планета, то сюрпризы, скорее всего, будут приятными.

Возможно вам предложат другую работу с большей зарплатой, поменяется стоимость вашего имущества.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 апреля Солнце входит в сектор денег.

"Это может быть хорошая новость, которая поднимет настроение, порадует. Солнце может поднять вашу самооценку, начиная с 20 апреля. Или вы как-то можете высветиться. Может быть вы будете читать какую-то лекцию, выступать или петь", - свидетельствует прогноз на месяц.

30 апреля Венера входит в сектор денег. Появятся новые финансовые возможности.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Овнов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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