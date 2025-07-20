Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - предложение, Львам - скандал

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 21 по 27 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам самое время экономить и копить

Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Люди, у которых ничего не происходит, всегда осуждают больше всех. Не обращайте внимания на критику и продолжайте идти по намеченному пути. Разберитесь в прошлых разногласиях с кем-то из коллектива. Вы будете проводить долгие часы на работе вместе, и было бы мудрее найти общий язык.

В ближайшие недели вы можете получить предложение о работе или переводе. Семейные дела вполне решаемы, если каждый будет заниматься своим делом. Братьям и сестрам может понадобиться, чтобы вы с большим пониманием отнеслись к их переживаниям. Остерегайтесь проблем с зубами. Сбережения могут вырасти, и вы можете начать планировать долгосрочные инвестиции.

Гороскоп на неделю Телец

Не жалейте о своем выборе. Разберитесь с тем, что вам подвластно, и отстранитесь от неконтролируемого. Возможно, в коллективе назревает междоусобица. Или вы узнаете о скандале на рабочем месте. Сосредоточьтесь на завершении дел, возможно, вам предстоит еще много работы, и было бы разумно быть организованным. В отношениях может возникнуть какая-то проблема.

Вы либо отстранитесь, либо станете холодны по отношению к кому-то. Единственный выход - поговорить об этом, но вы можете быть не готовы забыть или даже простить. Финансы требуют от вас быть менее импульсивным и более практичным. Обратитесь за советом к опытному профессионалу, если речь идет об инвестициях. Дела со здоровьем, похоже, наконец-то пошли на лад.

Гороскоп на неделю Близнецы

Не стоит недооценивать себя. Не сдерживайтесь. Раскройте весь свой потенциал и отдайте все, что у вас есть. Вы на пути к успеху и наградам, и сейчас нет времени и места для сомнений в себе. В предстоящие дни особое внимание уделяется командной работе, и чем больше вы будете сотрудничать ради общей цели и чем больше заслуг вы разделите, тем лучше все будет.

Даже в личных делах вздохните с облегчением - вы получите заслуженную передышку. Токсичные связи будут разорваны раз и навсегда. Дети будут нуждаться в вашем внимании больше, чем когда-либо прежде. Вопросы здоровья покажут, что вы на правильном пути. Только не тратьте деньги на то, что вам, возможно, не нужно.

Гороскоп на неделю Рак

Отстранитесь и отсоединитесь. Если вы чувствуете себя подавленным предъявляемыми к вам требованиями, сделайте перерыв на некоторое время. Отключите телефон и просто перестройтесь. Удивительные новости могут прийти в виде неожиданного телефонного звонка или сообщения.

Что касается личной жизни, откажитесь от приглашений, если это необходимо. Возможно, ваше тело нуждается в полном отдыхе и расслаблении. Рассмотрите альтернативные методы лечения в качестве долгосрочной меры помощи. Перестаньте беспокоиться о расходах, если вы много тратили в последнее время, поймите, что вы наверстаете упущенное. Медитация успокоит вашу душу.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Оставайтесь отстраненными и нейтральными. Другие люди несут ответственность за свои слова и поведение. И вы не можете позволить им влиять на вас. Пока вас окружают незначительные задержки, поэтому терпение станет ключом к тому, чтобы пережить этот временный этап. Даже дома чьи-то постоянные препирательства и жалобы могут вызвать у вас желание убежать. Держитесь, это тоже пройдет.

Что касается денег, то в ближайшие недели ожидайте несколько приятных сюрпризов. Самозанятые Лео могут рассчитывать на увеличение доходов благодаря новаторским идеям и стратегиям. Давний недуг наконец-то начинает подавать признаки выздоровления, прислушивайтесь к советам врачей и верьте, что ситуация постепенно улучшится.

Гороскоп на неделю Дева

Похоже, вы много гуляете и находитесь в разъездах. Ожидайте внезапных коротких поездок за город по работе или в командировку. И не ждите, что вас об этом сильно предупредят. Проблемы с товаром или услугой постепенно решаются. И вы можете обнаружить, что открылись и стали доверять тому, кто раньше вам не нравился. На домашнем фронте царит мир. Вы и ваша вторая половинка можете прийти к компромиссу. Или решите сделать приоритетом благополучие каждого.

Одиночкам, возможно, придется столкнуться с давлением, связанным со вступлением в брак. Или могут поступить интересные предложения. Возможны поступления из зарубежных источников. Возможно, вы даже получите работу за границей, на которую давно засматривались. Только не забывайте делать частые перерывы, чтобы избежать переутомления и бессонницы.

Гороскоп на неделю Весы

Пришло время проверить реальность. Действительно ли все так радужно, как кажется на первый взгляд. Вы можете обнаружить, что обещания не были выполнены. Или обнаружите, что работа намного сложнее, чем вы себе представляли. Придерживайтесь фактов и выбирайте пока проверенный путь. Беседы с опытными профессионалами дадут вам ответы на интересующие вас вопросы.

В сердечных делах человек, с которым вы встречались, может показать вам свои истинные намерения. Вы можете понять, что член семьи в любом случае будет делать то, что хочет, независимо от того, что вы ему говорите. Лучше отпустить контроль и поступить по-своему. Денежные дела могут потребовать от вас большей организованности в том, как вы экономите и инвестируете. Дела со здоровьем выглядят неплохо.

Гороскоп на неделю Скорпион

С какими бы трудностями вы ни столкнулись или сталкиваетесь в настоящее время, поймите, что вы справитесь с ними и выйдете на первое место. Сила и мужество - ваши, и не отступайте сейчас. Ситуации на работе могут измениться к лучшему в одно мгновение. Или враг может стать другом. Будьте готовы к неожиданным событиям и новым открытиям. Хорошие новости, связанные с вашими детьми и младшими братьями и сестрами, должны поднять настроение. Возможно, грядет семейное торжество или даже короткий отпуск.

В денежных вопросах вам, возможно, придется проявить больше решительности. Если вы планировали совершить крупную покупку, сделайте это в ближайшее время, пока цены не были пересмотрены. Может потребоваться небольшое хирургическое вмешательство и лечение хронического заболевания.

Гороскоп на неделю Стрелец

Предстоят напряженные дни, когда вы будете управлять ресурсами, принимать практические решения, получать более четкое представление о своем клиенте и перебегать со встречи на встречу. Сохраняя спокойствие и организованность, вы добьетесь многого. К тому же на работе вам могут поручить больше обязанностей. Не расслабляйтесь, коллектив наблюдает за вами и вдохновляется тем, как вы все делаете.

Дома вы можете быть заняты воспитанием и заботой о близких. Может произойти случайное воссоединение с бывшей любовью или одноклассником. Если в отношениях с другом или членом семьи возникла напряженность, используйте более мягкий и сострадательный подход для решения вопросов. В финансовом плане начинается период выгоды. Дела со здоровьем выглядят стабильно.

Гороскоп на неделю Козерог

Вы можете обнаружить, что стали гораздо чувствительнее, чем обычно. Вы можете реагировать на мелкие раздражители. Жестокие слова людей. Что-то, что вы увидели по телевизору. Аллергия. Или даже на определенную обстановку. Невинный разговор может превратиться в спор или недоразумение. Прежде чем реагировать, успокойтесь и поймите, что ваши собственные энергии меняются и готовят вас к следующему этапу развития.

В плане здоровья начните лучше заботиться о себе. Возможно, настало время для полного очищения и детоксикации. Одиночки могут почувствовать, что пришло время остепениться. Если вы женаты, то можете задуматься о расширении семьи или покупке более просторного дома.

Гороскоп на неделю Водолей

Если вы чувствуете себя испытанным, расстроенным или просто усталым, помните, что это ваш знак - не сдаваться. Копайте глубже и верьте, что вы храбрее, чем думаете. Держитесь. Проблемы с коллегами на рабочем месте требуют от вас меньше эмоций и больше практичности при их решении. Проект, требующий много переделок, может стать утомительным, но по окончании принесет удовлетворение.

Даже в личной жизни вы можете сделать мир приоритетом, выбрав столь необходимое спокойное время для души. Избегайте реагировать на тех, кто вас провоцирует. Проведение времени на свежем воздухе или длительный массаж - это то, что вам нужно, чтобы сохранить спокойствие. Денежные вопросы не так тревожны, как вам кажется.

Гороскоп на неделю Рыбы

Все дело в общении. Как вы говорите, как вы пишете и, самое главное, как вы слушаете других. Следите за своим тоном и воздержитесь от ответной грубости по отношению к вам. Дважды проверьте любое сообщение, документ или презентацию на наличие ошибок и будьте очень внимательны при получении инструкций.

Ваша любовная жизнь оживится, так как вы можете встретить искрометного незнакомца, который покажется вам приливом свежих сил. Путешествия откроют ваш разум и освежат дух. Долги, которые вам причитались, будут возвращены. Со здоровьем все в порядке, просто обращайте внимание на сигналы, которые подает вам ваше тело.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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