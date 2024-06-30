Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 1 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 1 июля, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Держитесь подальше от азартных игр, пари и других занятий, где вы участвуете в игре на риск ради денег. Сегодня не ваш счастливый день.

Карьера: На работе все в порядке; возможно, вам немного скучно. Однако сегодня отличный день для того, чтобы получше узнать своих коллег.

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Здоровье: Если у вас проблемы со зрением, немедленно обратитесь к врачу. Возможно, вам нужны очки. В целом, ваше здоровье в порядке.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Числа, которые принесут вам удачу, сегодня 81, 6, 39 и 16. Не инвестируйте сегодня.

Карьера: Вы можете получить очень информативное письмо. Это был трудный путь, но сейчас динамика между вами и вашими коллегами просто потрясающая.

Здоровье: Выйдите на улицу! Физическая активность - это то, что вы любите больше всего. Особенно когда у вас был тяжелый день. Она заряжает вас энергией и заставляет чувствовать себя лучше и сильнее.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Вам повезло в налаживании связей, используйте это по максимуму.

Карьера: Вы формулируете четкие цели и целеустремленно и самоотверженно их добиваетесь. В первой половине 2019 года вы будете постоянно работать, чтобы воплотить планы в жизнь; сейчас не время ослаблять давление.

Здоровье: Вам придется быть начеку, и это может стать причиной стресса - вам нужны перерывы в работе, чтобы дать себе возможность успокоиться.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 8, 39 и 93. Финансовая удача сегодня вас не преследует.

Карьера: Вполне вероятно, что вы не слишком довольны тем, как складывается ваша карьера. Поговорите с коллегами, чтобы узнать, есть ли для вас другие варианты.

Здоровье: Если вокруг витает вирус, вам следует быть особенно осторожными. Мойте руки после общения с людьми.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Числа 46 и 12 принесут вам сегодня удачу. Вы получите неожиданный доход.

Карьера: Представители знака Воздуха дадут вам дельный совет, прислушайтесь к их словам и примите их как возможность для обучения. Ваш начальник может быть не слишком доволен вашей работой.

Здоровье: Сегодня отличный день для того, чтобы начать сокращать количество сигарет или любых других пристрастий, которые у вас есть. Попросите помощи, если она вам нужна.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Числа 47 и 22 принесут вам сегодня удачу. Вы получите неожиданный доход.

Карьера: Безработным знакам Девы сегодня стоит разослать заявления о приеме на работу. Вполне вероятно, что кто-то из ваших друзей даст вам устойчивый совет, связанный с работой, - прислушайтесь к его словам и примите это как возможность научиться.

Здоровье: Вы чувствуете себя энергичными и свежими. Сегодня отличный день для того, чтобы начать отказываться от сигарет или любых других пристрастий, которые у вас есть.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Число 12 будет появляться повсюду вокруг вас. Будьте внимательны, потому что Вселенная дает вам знак.

Карьера: Если вы безработный и ищете работу, то сегодня ваш счастливый день, особенно если вы ищете работу, связанную с творчеством.

Здоровье: Вам нужно позаботиться о своем здоровье, потому что сегодня вы можете быть очень склонны к болезням. Обратитесь к специалисту, как только почувствуете недомогание.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Число 12 будет появляться повсюду вокруг вас. Будьте внимательны, потому что Вселенная дает вам знак.

Карьера: Если вы безработный и ищете работу, то сегодня ваш счастливый день, особенно если вы ищете работу, связанную с творчеством.

Здоровье: Вам нужно позаботиться о своем здоровье, потому что сегодня вы можете быть очень склонны к болезням. Обратитесь к специалисту, как только почувствуете недомогание.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Венера приносит удачу в делах 6-го дома, например, в начале новой диеты.

Карьера: Ваша финансовая голова хорошо работает, так что это хороший день для высоких финансов, составления бюджета или разговора с менеджером банка об овердрафте или возможностях счета.

Здоровье: Простые вещи работают лучше всего - избегайте сложных добавок или мультивитаминов и просто ешьте разнообразные полезные, органические продукты.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Венера приносит удачу в делах 6-го дома, например, в начале новой диеты.

Карьера: Ваша финансовая голова хорошо работает, так что это хороший день для высоких финансов, составления бюджета или разговора с менеджером банка об овердрафте или возможностях счета.

Здоровье: Простые вещи работают лучше всего - избегайте сложных добавок или мультивитаминов и просто ешьте разнообразные полезные, органические продукты.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Число 20 будет вашим счастливым числом сегодня. Избегайте многолюдных торговых центров.

Карьера: На работе возникнет ситуация, когда вам придется показать, на что вы способны. Совершая покупки, следите за тем, чтобы не превысить запланированный бюджет.

Здоровье: Вы хотите заниматься спортом, но не хотите окружать себя случайными людьми? Для этого есть множество альтернатив - просто посмотрите, что вам больше подходит.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Числа, которые принесут вам удачу, это: 6, 77, 3, 54 и 81 сегодня. Не играйте в азартные игры со своими деньгами.

Карьера: Безработные знаки могут получить очень интересное предложение о работе в конце дня. Занятые знаки получат интересный звонок или электронное письмо, напрямую связанное с вашей работой.

Здоровье: Если вы хорошо относитесь к своему здоровью, то это может быть хороший день для того, чтобы снова начать заниматься спортом. Чаще говорите себе, что вы прекрасны.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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