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Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

Марина Иваненко
27 июня 2026, 22:06
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Гороскоп на неделю предсказывает изменения в финансовой и профессиональной сфере. Благодаря гороскопу можно узнать, кому повезет с деньгами, работой и отношениями.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Каким знакам предсказывают финансовый успех
  • Кого ждут карьерные возможности на этой неделе
  • Какие советы астрологи дали всем знакам

Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на ближайшую неделю. Для многих этот период будет связан с финансовыми изменениями, новыми карьерными перспективами, важными переговорами и позитивными событиями в личной жизни. Главред расскажет подробнее.

Гороскоп на неделю — Овен

Неделя будет насыщенной и динамичной. На работе возможно усиление контроля со стороны руководства, однако это поможет быстрее завершить старые дела. Предпринимателям стоит запастись терпением: после медленного старта появятся перспективные предложения. В финансовых вопросах лучше избегать необдуманных трат. Достижение кого-то из родных станет поводом для радости.

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Гороскоп на неделю — Телец

Пришло время действовать активно. На работе могут поручить новый проект, который позволит проявить профессиональные способности. Старые деловые связи принесут финансовую выгоду. Период благоприятен для крупных покупок, ремонта или обсуждения семейных планов. Также удастся вернуться к проекту, который ранее был приостановлен.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Неделя будет продуктивной благодаря новым идеям и полезным знакомствам. Переговоры и деловые встречи откроют перспективы для развития бизнеса. Несмотря на увеличение расходов, финансовый баланс удастся сохранить. Приятные новости могут поступить от давнего друга, а дома ожидается радостное событие.

Гороскоп на неделю — Рак

Все решения на этой неделе стоит принимать без спешки. Нагрузка на работе увеличится, но принесет положительный результат. Даже небольшие бизнес-проекты могут оказаться прибыльными. Также удастся успешно уладить семейные вопросы и оформить важные документы. Не забывайте уделять внимание здоровью.

Гороскоп на неделю — Лев

Этот период будет способствовать карьерному росту и укреплению авторитета. Руководство может доверить вам ответственный проект или новую должность. Удачное время для инвестиций и развития собственного дела. В конце недели финансовое положение улучшится, а поддержка близких поможет реализовать важные планы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю — Дева

События будут развиваться медленно, но стабильно. Упорный труд будет вознагражден, а руководство может отметить ваши достижения. В то же время стоит внимательнее относиться к расходам. Полезными окажутся советы старших родственников, а середина недели может принести интересную поездку.

Гороскоп на неделю — Весы

Вас ждет спокойный и гармоничный период. Удастся завершить старые дела и урегулировать давние конфликты. Прибыль могут принести партнерские проекты или совместный бизнес. Появится возможность потратить средства на обустройство дома и провести больше времени с семьей.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Неделя придаст уверенности и решительности. Несмотря на высокую конкуренцию на работе, вы сохраните свои позиции. Перед принятием важных финансовых решений стоит тщательно всё проверить. Не исключена неожиданная прибыль, а хорошее настроение подарят встречи со старыми друзьями и успехи близких людей.

Гороскоп на неделю — Стрелец

События будут складываться даже лучше, чем вы ожидали. Карьера будет развиваться постепенно, а долгосрочные бизнес-планы начнут реализовываться. Новые знакомства и встречи станут важными для будущего. Финансовое положение стабилизируется, а дома будет царить праздничная атмосфера.

Гороскоп на неделю — Козерог

Главная задача этой недели — не торопиться с решениями. Старые инвестиции могут начать приносить прибыль, а финансовое положение постепенно будет укрепляться. Время, проведенное с близкими, поможет восстановить силы, а хорошие новости поднимут настроение.

Гороскоп на неделю — Водолей

Неделя откроет новые возможности для профессионального развития. Удачное время для внедрения современных технологий, смены работы или запуска нового проекта. Есть высокая вероятность возврата долгов. В семье будет царить гармония, но важно не переутомляться.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Неделя принесет ощущение завершенности и удовлетворения от проделанной работы. Руководство может отметить ваши профессиональные успехи, а новые клиенты обеспечат дополнительную прибыль. В семье ожидается теплая атмосфера, а в конце недели возможны приятные новости. Также усилится интерес к духовному развитию.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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