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Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

Константин Пономарев
27 июня 2026, 15:23
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В июле 2026 Луна пройдет через все ключевые фазы. Узнайте, какие дни окажутся самыми удачными, а какие лучше посвятить отдыху и осторожности.
Астрологическая картина месяца будет насыщенной из-за ретроградных планет
Астрологическая картина месяца будет насыщенной из-за ретроградных планет / Коллаж Главред, фото: Freepik, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая дата станет самой удачной в 2026 году
  • Как новолуние изменит ход всего месяца
  • Какие дни принесут удачу в любви и работе

В июле 2026 года Луна пройдет через все основные фазы, а астрологическая картина месяца будет насыщенной из-за ретроградных планет. Первая половина месяца больше подойдет для завершения дел, а после новолуния наступит благоприятное время для новых проектов, финансовых решений и важных перемен.

Главред рассказывает, что июль 2026 года, согласно лунному календарю, призывает отказаться от спешки и использовать летний период для переоценки целей, завершения старых дел и подготовки к новому этапу. Несмотря на влияние ретроградного Меркурия в первой половине месяца, конец июля обещает стать одним из самых благоприятных периодов года.

видео дня

Фазы Луны в июле 2026 года

В течение месяца Луна пройдет все четыре основные фазы:

  • 1–13 июля — убывающая Луна;
  • 14 июля — новолуние в Раке;
  • 15–28 июля — растущая Луна;
  • 29 июля — полнолуние в Водолее;
  • 30–31 июля — начало нового цикла после полнолуния.

Что принесет первая половина июля

Период с 1 по 13 июля пройдет под влиянием сразу нескольких важных астрологических событий. Помимо убывающей Луны, продолжится ретроградное движение Меркурия, а 7 июля ретроградным станет и Нептун.

Астрологи советуют посвятить это время завершению старых проектов, наведению порядка дома, избавлению от ненужных вещей и эмоционального груза. Для запуска новых дел этот период считается не самым удачным.

Особого внимания заслуживают несколько дат:

  • 4 июля — соединение Марса и Урана может принести неожиданные события и эмоциональное напряжение;
  • 7 июля — ретроградный Нептун поможет трезво оценить собственные цели и планы;
  • 9 июля — Венера перейдет в знак Девы, сделав благоприятным период для заботы о доме, семье и благоустройства жилья.

Новолуние 14 июля: лучшее время для важных перемен

Новолуние в знаке Рака считается одним из самых благоприятных моментов месяца для начала нового жизненного этапа.

Этот день подходит для: покупки недвижимости, начала ремонта, семейных решений, планирования пополнения семьи, приобретения домашних животных.

При этом в само новолуние астрологи рекомендуют избегать поспешных решений и серьезных финансовых рисков.

После 15 июля начнется самый продуктивный период месяца

С ростом Луны активность постепенно возрастет. Период с 15 по 28 июля считается наиболее благоприятным для реализации новых проектов, переговоров, карьерных решений, обучения, инвестиций и поездок.

22 июля Солнце перейдет в знак Льва, усилив оптимизм, творческую энергию и желание проводить больше времени с семьей и детьми.

Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Еще одно важное событие произойдет 26 июля, когда ретроградным станет Сатурн. Это хороший момент пересмотреть долгосрочные планы, завершить затянувшийся ремонт, разобраться с накопившимися бытовыми вопросами и скорректировать жизненные цели.

Полнолуние 29 июля станет самым удачным днем года

29 июля пройдет под знаком полнолуния в Водолее, что станет кульминацией всего лунного цикла. В этот день эмоции, интуиция и внутренние ощущения будут особенно сильными.

Кроме того, именно 29 июля Солнце соединится с Юпитером. По мнению астрологов, это делает дату самым удачным днем 2026 года для исполнения желаний, получения хороших новостей и завершения важных дел.

Благоприятные и неблагоприятные дни июля 2026

Самыми благоприятными днями месяца считаются:

2, 9, 12, 15, 21, 30 и 31 июля.

Неблагоприятными датами называют:

3, 4, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 23 и 26 июля.

В дни новолуния и полнолуния специалисты советуют отказаться от рискованных решений, крупных сделок и подписания важных документов.

Лучшие дни июля по разным сферам жизни

Для новых начинаний: 15–28 июля.

Для финансовых вопросов: 9–11, 15–20, 22, 24–28 июля.

Для работы и карьеры: 1, 15–28 июля.

Для любви и отношений: 9–11, 13, 15–17, 19–26 июля.

Для ухода за собой: 1, 9–11, 15–21, 26–28 июля.

Для поездок: 11–13, 15–21, 24–26 июля.

Лунный календарь помогает выбрать наиболее удачные периоды для важных событий, однако астрологи напоминают, что любые прогнозы носят рекомендательный характер и не могут гарантировать наступление тех или иных событий.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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