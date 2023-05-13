Гороскоп на завтра 13 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлого

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо уделить внимание мелочам, а кому не спешить принимать важных решений.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-zavtra-13-maya-2023-vesam-vazhnye-resheniya-kozerogam-privet-iz-proshlogo-10470001.html Ссылка скопирована

Гороскоп на завтра 13 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 13 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на воскресенье.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы наладить отношения с близкими вам людьми. Возможно, вы не справились с какими-либо проблемами в отношениях в прошлом месяце. Пришло время снова взглянуть на них. Возможно, вы скрывали от себя некоторые вещи. Вы должны быть намного более честными в отношении того, чего вы хотите в своей личной жизни.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вы задаетесь определенными вопросами о своих чувствах. Знаете ли вы о ловушке, в которую попадают многие люди — чувствуя себя настолько близкими к своим партнерам, что часто забывают о себе? Иногда легко спутать свои чувства с таким самоотречением. Нужно подумать о том, как это влияет на вашу жизнь.

видео дня

Гороскоп на завтра – Близнецы

Ничто не может долго сдерживать ваше пламя. Вам трудно дать отдых своему телу и перезарядить батареи. На данный момент вы, вероятно, все еще переживаете глубокую трансформацию, которая не позволит вам замедлиться. Потратьте время на медитацию и войдите в контакт со своими чувствами. Чего вы действительно хотите от жизни?

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете быть известны тем, что вам нужно много любви, но вы никогда не признаетесь в этом себе, тем более кому-либо еще. Иногда кажется, что вам нравится чувствовать эмоциональное разочарование. Сегодня идеальный день для размышлений о том, верно ли это в отношении вас. Говорите ли вы с другими людьми о своих эмоциональных потребностях?

Гороскоп на завтра – Лев

Вы, вероятно, не беспокоитесь о том, что ваши отношения будут традиционными. На самом деле условность часто вызывает у вас проблемы. Если вам интересно, что такое мораль и на чем она основана, сегодня хороший день, чтобы подумать над этими вопросами.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможно, вы не очень точны. Ваш девиз, кажется, "все относительно". Однако внимание к деталям не обязательно означает, что вы упускаете из виду основы. Ваши друзья могли бы сказать вам это. Если вы художник, вы могли бы приложить усилия сегодня, чтобы быть более ясным в своем выражении и немного более приземленным.

Гороскоп на завтра – Весы

Сейчас неподходящее время для принятия важных решений в отношениях. Если вы думаете о том, чтобы начать отношения, жить вместе или пожениться, вы можете чувствовать себя немного обеспокоенным своим решением. Воспользуйтесь днем, чтобы объективно переоценить вещи. Прежде чем двигаться дальше, могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо решить.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы можете почувствовать, что вас что-то сдерживает. Все шло просто отлично до сих пор. Если вы сегодня поверите потоку болтовни в своей голове, вы будете регрессировать во всех сферах своей жизни! Например, вы можете бояться продолжать отношения из-за своих прошлых неудач. Используйте это время, чтобы похоронить прошлое.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Возможно, вы ищете новые ценности в своей личной жизни. Вас больше не интересуют поверхностные или легкомысленные отношения. Вам нужно встречаться с разными людьми и выбирать друзей, которых действительно стоит сохранить. Не волнуйтесь, если вам захочется сделать шаг назад, чтобы получить некоторую перспективу, потому что сейчас самое время это сделать. Отношения слишком важны, чтобы ими пренебрегать.

Гороскоп на завтра – Козерог

Возможно, вы захотите совершить небольшое путешествие в свое прошлое, чтобы навестить старых друзей. Вы можете мечтать о своих хороших и плохих воспоминаниях. Это отличный период, чтобы порвать с некоторыми из наиболее негативных связей с вашим прошлым. Если ваш партнер в данный момент немного беспокоится о том, что вы вернетесь в прошлое, успокойте его или ее.

Гороскоп на завтра – Водолей

Если вас беспокоит любовь, которую питают к вам некоторые близкие люди, вам не следует пытаться компенсировать это прилипчивостью или излишней нежностью. Этот период посвящен тому, чтобы держаться на расстоянии и рассматривать ваши отношения в перспективе, чтобы увидеть, чего они действительно стоят для вас. Кто-то может попросить вас о еще большей приверженности в течение следующих нескольких месяцев.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Сейчас не время брать на себя обязательства по поводу ваших отношений. Вы недовольны своим отношением к вещам в последнее время. Не забывайте, что характеристики вашего партнера могут иметь к этому какое-то отношение! У тебя есть два месяца, чтобы позаботиться о вещах. Воспользуйтесь этим периодом переоценки. Это случается не так часто.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Также вам может быть интересно: