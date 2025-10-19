Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

Руслана Заклинская
19 октября 2025, 09:28
190
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 20 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены
Гороскоп на 20 октября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 20 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Успех ребенка подарит вам огромную радость. Инвестируйте осторожно и продуманно. Эмоциональные решения в этот день будут в вашу пользу. Ваша искренняя любовь способна творить чудеса. Сосредоточьтесь на работе и важных задачах. Возможно, захотите провести день наедине с интересной книгой. Вечер обещает гармонию - брачные отношения сегодня особенно теплые и счастливые.

Гороскоп на завтра - Телец

Настраивайте свой разум на позитив - любовь, надежда, вера и оптимизм помогут легче реагировать на жизненные ситуации. Возможны неожиданные финансовые поступления. В семье могут возникнуть недоразумения из-за недостатка внимания с вашей стороны, поэтому важно не игнорировать семейные обязанности. В любви возможна временная пустота, но это пройдет. Избегайте совместных бизнесов и сомнительных партнерств. После работы займитесь тем, что приносит вам удовольствие - это поможет восстановить внутренний баланс. Помните: брак требует не только совместного быта, но и искреннего общения и времени вместе.

Гороскоп на завтра - Близнецы

В этот день вы чувствуете себя расслабленными и в хорошем настроении, готовы наслаждаться жизнью. Вам предложат несколько новых финансовых схем - тщательно взвесьте все "за" и "против" перед тем, как брать на себя обязательства. Семейная ситуация может оказаться натянутой - существует вероятность ссоры или недоразумения, поэтому контролируйте эмоции. Любовное путешествие будет сладким, хоть и недолгим; несмотря на трудности, вы проведете приятное время со второй половинкой. Новые знакомства, которые появятся сегодня, могут дать толчок карьере. Ваша быстрая реакция на проблемы привлечет внимание и может принести признание.

Гороскоп на завтра - Рак

Поддержка влиятельных людей придаст вам уверенности. Возможны расходы на семейную встречу или вечеринку. Будьте терпеливыми с детьми и менее опытными людьми. Неудачи в любви не выбьют вас из колеи. На работе стоит признать свою ошибку и сделать выводы - это пойдет вам на пользу. Извинитесь перед теми, кого могли обидеть. Вы будете планировать провести вечер с партнером, но из-за пробок это может сорваться. Вероятно, ваш муж или жена сегодня негативно повлияет на вашу репутацию.

Гороскоп на завтра - Лев

Снимайте эмоциональное напряжение при поддержке близких - не держите все в себе, делитесь переживаниями. Благотворительность или религиозные пожертвования принесут вам внутреннее спокойствие. В семье возможны приятные совместные дела и новые эмоции. Неожиданная встреча может удивить. На работе соперники получат по заслугам, а вы сохраните свои позиции. После напряженных дней найдется время для отдыха. Вечер благоприятен для любви и теплых моментов со второй половинкой.

Гороскоп на завтра - Дева

Не расстраивайтесь из-за трудностей - они делают жизнь содержательнее и помогают ценить счастье. Чтобы поднять настроение, стоит побывать среди людей. Сегодня важно контролировать расходы и начать экономить. Визит в религиозное место подарит внутреннее спокойствие. В любви вас ждет гармония и вдохновение. На работе возможны положительные изменения, которые повлияют на будущее. Хотя вечерние планы разрушит неожиданный гость, день завершится теплом и любовью в браке.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Пора обратиться к духовным практикам - медитация и йога помогут снять напряжение и уравновесить эмоции. Избегайте финансовых рисков и новых инвестиций. День подарит теплые моменты с близкими, но в отношения может вмешаться третье лицо и вызвать недоразумения. На работе вы будете иметь заметное преимущество. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого. В браке не все будет гладко - партнер может высказать неприятные замечания.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Думайте позитивно и преодолевайте страх, чтобы не стать его заложником. Сегодня удачный день для оформления займа или финансовых дел, которые долго откладывались. Ваш ответственный подход и искренность помогут наладить гармонию в семье. Романтическая поездка или совместный отдых с любимым человеком подарит теплые эмоции. Благоприятный период и для международных рабочих контактов. Дети могут упрекнуть вас недостатком внимания, но вечером ожидается искренний и душевный разговор с партнером.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Откажитесь от курения ради здоровья. Благодаря поддержке родственника возможен успех в бизнесе и финансовая прибыль. Удачный день для покупок техники или украшений. Избегайте односторонних влюбленностей и будьте осторожны с деловыми партнерами, есть риск обмана. Не перегружайте себя спортом - важно сохранять баланс. Возможны обиды из-за того, что партнер уделит больше времени друзьям, чем вам.

Гороскоп на завтра - Козерог

У вас появится шанс избавиться от напряжения, но важно избегать лишних трат и сомнительных финансовых предложений. Родные подарят поддержку и заботу. Вы можете не выполнить некоторые обещания, из-за чего возникнет недовольство со стороны любимого человека. Путешествия откроют новые деловые возможности. Несмотря на занятость, найдете время для себя и любимых дел. Возможна ревность из-за повышенного внимания к вашему партнеру, но ситуация окажется безосновательной.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день важно проводить время с семьей, чтобы избавиться от одиночества. Финансовое положение улучшится позже дня. Родители и друзья поддержат вас и постараются сделать счастливыми. Возможны любовные трудности и увеличение ответственности на работе. День начнется изнурительно, но впоследствии принесет хорошие результаты. Вы найдете время для себя и близких. Возможно ощущение нехватки внимания от партнера, однако это лишь из-за его/ее заботы и организации всего для вас.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша уверенность и легкий график позволяют отдохнуть. Трудоустроенным будет не хватать денег из-за расходов. Во второй половине дня желательно провести время с семьей. Любовные отношения могут вызвать неодобрение, а проекты и шопинг займут большую часть времени.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

10:49Украина
Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:45Украина
Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – Олещук

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – Олещук

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Последние новости

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

Реклама
08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

02:30

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

Реклама
01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

18 октября, суббота
23:46

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

23:06

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходнойВидео

22:37

"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

22:05

Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

21:29

Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

20:30

Секрет быстрой сушки: добавление одной вещи высушит одежду за 15 минутВидео

19:37

Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

19:26

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

19:20

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшиеФото

19:10

Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растётмнение

18:28

Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии

18:15

Распад "империи" Путина: назван прогноз будущего РоссииВидео

17:54

Графики отключения света вернулись: в каких областях пропал свет

17:33

Визит в США не оправдал надежд Зеленского: неожиданные слова Мерца о капитуляции

17:11

"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

17:07

"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

16:48

Больше в два раза: Лорак засветила свежее фото дочери

16:40

Пошел по стопам Ротару: внук-беглец звезды рассекретил, где живет сейчас

16:37

"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

Реклама
16:29

Имеют "фору" от Вселенной: ТОП-3 даты рождения, несущие благословение предков

16:29

Путин публично унизил Симоньян: как она отреагировала

16:22

Гарантии для Украины: Буданов сделал важное заявление и назвал главное условие

16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Близнецам - ждать, Весам - удача

15:58

Как сейчас выглядит Мэтт Леблан: Джои из "Друзей" изменился до неузнаваемости

15:57

Путин пошел ва-банк: в Раде назвали единственное условие остановки войны

15:52

Уже на 37% дороже: у украинцев округляются глаза из-за роста цен на ключевой овощ

14:40

Как понять, что коту холодно: ветеринары дали важное объяснение хозяевам

14:39

Могут ли оккупанты выйти на Днепр: раскрыта ключевая цель РФ на фронтеВидео

14:38

Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять