Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

Руслана Заклинская
27 апреля 2026, 09:51
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 апреля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 28 апреля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: сгенерировано ИИ, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 апреля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 апреля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Людям с заболеваниями сердца самое время отказаться от кофе. Дальнейшее его употребление может создать лишнюю нагрузку на сердце. Денежная прибыль не оправдает ваших ожиданий. В этот день вам придется применить свой интеллект и влияние, чтобы решить деликатные вопросы дома. Кто-то может вас обмануть. Сосредоточьтесь на работе и избегайте эмоциональных конфронтаций. Кто-то из близких попросит вас провести с ним больше времени, но из-за занятости вы не сможете выполнить его желание. Это огорчит вас обоих. В этот день расходы могут негативно повлиять на ваши отношения с партнером.

Гороскоп на завтра - Телец

Путешествия и встречи с друзьями помогут вам расслабиться и почувствовать счастье. В этот день вы можете встретить человека в своем кругу, который даст важный совет для укрепления вашего финансового положения. Неожиданное сообщение от дальнего родственника принесет радость всей семье. Вы привлечете внимание особенного человека, если будете активны в своем кругу общения. Успех непременно будет на вашей стороне, если вы будете внедрять важные изменения постепенно. Семинары и выставки подарят вам новые знания и полезные знакомства. Подозрения в отношении партнера могут перерасти в серьезную ссору.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Избавьтесь от напряжения, чтобы сохранить душевное спокойствие. В этот день инвестиции могут быть удачными, но важно действовать только после профессиональной консультации. Осторожно относитесь к конфиденциальной информации и хорошо подумайте, прежде чем делиться ею даже с партнером. На работе возможна важная встреча или новое перспективное знакомство. Студентам стоит сосредоточиться на учебе и не тратить время зря. В отношениях возможны сильные эмоции, поэтому важно сохранять рассудительность. Вечер обещает спокойствие и гармонию в семейном кругу.

Гороскоп на завтра - Рак

Избавьтесь от напряжения, чтобы сохранить внутреннее спокойствие. В этот день инвестиции могут быть перспективными, но действуйте только после профессиональной консультации. Будьте осторожны с личной информацией и хорошо взвешивайте, кому ее доверяете. На работе возможна важная встреча или интересное знакомство. Студентам стоит сосредоточиться на учебе и не отвлекаться на лишнее. В отношениях не спешите поддаваться сильным эмоциям. День обещает завершиться спокойно и гармонично рядом с партнером.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день вас будут вдохновлять надежда и позитивные ожидания. В то же время стоит внимательнее отнестись к здоровью, ведь хронические недуги могут напомнить о себе и повлечь за собой дополнительные расходы. День благоприятен для новоселья и семейных дел. В отношениях могут исчезнуть старые обиды и недоразумения. На работе дела пойдут активнее благодаря поддержке коллег и руководства. Возможна неожиданная поездка, которая изменит ваши планы. В семейной жизни этот день принесет теплые и важные моменты.

Гороскоп на завтра - Дева

Не воспринимайте жизнь как должное и цените каждый ее миг. В этот день стоит больше заботиться о себе и своем самочувствии. Финансовое положение улучшится чуть позже, так что запаситесь терпением. Ваше очарование и приятный нрав помогут завести новые знакомства и укрепить важные связи. Влюбленность придаст ярких эмоций и вдохновения. На работе день обещает быть успешным и продуктивным. Поездки могут не дать быстрого результата, но станут хорошей основой для будущих возможностей. Партнер в этот день проявит к вам особую заботу и внимание.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровье в этот день останется стабильным. В то же время финансовые трудности могут стать причиной семейных споров, поэтому важно взвешивать слова и советоваться с близкими. Неожиданная весть от дальнего родственника принесет радость всей семье. В любви день будет эмоционально насыщенным и подарит теплые чувства. Работа, выполненная в этот день, принесет важные результаты для вашего будущего. Несмотря на занятость, вечером удастся найти время для любимых дел и отдыха. Партнер может подарить особые моменты нежности.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день ваша уверенность и энергия будут на высоком уровне. Финансовую поддержку может оказать кто-то из старших в семье, поэтому лишних расходов удастся избежать. День благоприятен для спокойного семейного общения. Старайтесь не переживать из-за чужих проблем и сохранять внутренний баланс. В личной жизни появится надежда на положительные изменения. Настойчивость и терпение помогут достичь важных целей. Во время прогулок стоит избегать споров с незнакомцами, чтобы не испортить себе настроение. Партнер в этот день может приятно вас удивить.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день потребности других могут мешать вашему желанию позаботиться о себе, поэтому важно найти время для отдыха. Стоит избегать азартных игр, ведь возможны финансовые потери. Прислушивайтесь к советам других — они могут оказаться полезными. Вероятно интересное путешествие, которое придаст энергии и вдохновения. На работе возможны приятные комплименты. Начало дня может быть сложным, но со временем ситуация улучшится. Вечером появится время для встречи с близким человеком. В отношениях с партнером будут царить тепло и гармония.

Гороскоп на завтра - Козерог

В этот день ваша тревога исчезнет, как только вы возьмете ситуацию под контроль. То, что казалось серьезной проблемой, на самом деле может оказаться незначительным. Возможны споры с партнером из-за финансовых вопросов, но спокойствие поможет быстро все уладить. Друзья или близкие могут задеть ваши чувства, поэтому стоит сохранять сдержанность. В отношениях с любимым человеком будут царить тепло и поддержка. На работе дела будут складываться в вашу пользу. В этот день также удастся найти время для себя. Атмосфера любви и гармонии придаст особое настроение.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день стоит раньше завершить работу в офисе и посвятить время любимым делам. Судебное решение по финансовому делу может быть в вашу пользу и принести материальную выгоду. Ваш жизнерадостный настрой будет дарить радость и окружающим. День обещает быть наполненным положительными эмоциями и приятными новостями. Вы можете присоединиться к важному делу, которое принесет признание и вознаграждение. Также усилится интерес к благотворительности и социальной деятельности. Родительское благословение для партнера положительно повлияет на супружескую жизнь.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы будете легко усваивать новые знания благодаря острому уму. Стоит избегать лишних трат и сомнительных финансовых решений. В семье возможны споры по поводу денег, поэтому важно обсуждать финансы открыто. В отношениях вы почувствуете поддержку и любовь любимого человека. На работе руководство может высоко оценить ваш труд. Креативность и энтузиазм помогут сделать день продуктивным. Супружеская жизнь принесет гармонию и приятные эмоции.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:55Украина
Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:38Экономика
Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые детали

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые детали

08:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Последние новости

10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

Реклама
08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

Реклама
02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

20:47

Мощное весеннее удобрение: садовник раскрыл методику, чтобы не сжечь корниВидео

20:31

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

20:13

Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

20:01

Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

20:01

Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

19:25

Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

19:24

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

19:12

Хоккейный счет в Кривом Роге: Динамо дожало Кривбасс, детали матча

19:10

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террормнение

Реклама
19:09

Цены упали в начале сезона: стоимость одного овоща приятно удивляет украинцев

18:35

Переезд, свадьба и карьерный прорыв уже близко: гороскоп на май 2026 для ЛьвовВидео

18:24

Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущихВидео

18:16

Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

18:13

Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

18:11

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в УкраинеФото

18:07

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

17:28

Звезды готовят двойной удар судьбы: два полнолуния изменят жизнь Раков в мае

17:26

Ситуация напряженная: в ДШВ назвали два "горячих" направления фронта

17:14

Придет ли потепление в Украину в конце апреля: синоптик озвучила прогноз

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять